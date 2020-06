Bezpečněji to nešlo, řekl Fousek o brněnské penaltě

V 87. minutě šel Fousek kopat penaltu za stavu 2:2, který jeho celku nevyhovoval. Hosté sice hráli většinu duelu v oslabení, přesto potřebovali zvítězit, aby se jejich ztráta na vedoucí Pardubice tento týden už podruhé nezvětšila.

„S klukama (v mužstvu) se o tom bavíme, víme o tom, jaká situace v tabulce je. Když jsem šel na penaltu, tak jsem nad tím ale extra nepřemýšlel. Soustředil jsem se, abych ji umístil dobře, a to se naštěstí podařilo,“ vyprávěl spokojený exekutor včera.

Díky jeho chladnokrevné ráně do „vinglu“ udržela Zbrojovka manko na Pardubice na šesti bodech. Další díl téhle bláznivé stíhačky ji čeká už zítra, kdy doma ve 21. kole FNL od 17 hodin hostí Třinec.

Určitou nervozitu před penaltou Fousek přiznal. „Snadný kop to za té situace není. Věděl jsem, že to je důležitý moment, že zápas můžeme zlomit a odvézt si strašně důležité body,“ popsal, co se mu honilo hlavou.

Poté, co bez zaváhání strhl vedení znovu a definitivně na stranu Zbrojovky, se Fousek rozběhl s rukama nad hlavou do rohu stadionu. Spoluhráči v chumlu uháněli za ním.

K tribuně, která byla prázdná.

„Nějací diváci od nás na stadionu byli, ale ne zrovna tam. Běžel jsem spontánně za nosem,“ pousmál se záložník brněnského celku. „Po zápase jsme byli tak vyšťavení, že jsme fanouškům nešli poděkovat, za což se jim chci omluvit a poděkovat touto cestou. Měli jsme toho dost,“ přiznal zkušený hráč.

Na penalty není v Brně číslem jedna, patřil však v danou chvíli k nejzkušenějším hráčům hostí na trávníku. Navíc šel do hry až během druhé půle z lavičky, takže neměl v nohou úmorné bránění v deseti jako jiní.

Plus si věřil. „Kdyby ne, tak tam nejdu,“ odtušil. Kopem nahoru k tyči si byl jistý. „Moc víc na jistotu už to dát nešlo,“ usmíval se.

Zleva Antonín Růsek z Brna a Jakub Bolf z Vítkovic.

Nezapomněl pochválit spoluhráče Antonína Růska, který pokutový kop průnikem z levého křídla vybojoval. „Udělal to dobře, obešel protihráče a nechal se faulovat,“ shrnul Fousek. Vyzdvihl i Růskovu trefu před koncem první půle na dílčích 0:2, díky které se Zbrojovce dýchalo lépe.

Nakonec tento gól pro Fouska znamenal, že na penaltu šel v závěru za vyrovnaného, a ne za nepříznivého stavu. „Byl hrozně důležitý. Dostat hned po přestávce branku a muset pak hrát celý druhý poločas v deseti nebylo nic příjemného. Bylo jasné, že síly nám budou docházet rychleji než v jedenácti, navíc v tomto nahuštěném programu,“ řekl Fousek.

Sám šel do zápasu v jeho 60. minutě i s tím, aby si jeho přetížení spoluhráči v obraně mohli vydechnout. „Měl jsem za úkol podržet balony, aby kluci nabrali síly. Myslím si, že se to celkem podařilo, i když několik soubojů jsem prohrál,“ zhodnotil svoje počínání.