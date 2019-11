V minulé sezoně jim gól nedali. Co ukážou fotbalisté Hradce teď?

Náramně by se jim to hodilo, úspěch by jim pomohl po dvou prohrách spravit si náladu, navíc by se mohli se svými příznivci v posledním domácím zápase podzimu rozloučit výhrou a tím by si udrželi šanci jít na zimní přestávku s nadějnou bilancí.



„Jsem stoprocentně přesvědčený o tom, že si kluci uvědomují, že se blíží závěr podzimu a že pořád máme velkou šanci být na pozicích, které jsme si dali za cíl,“ říká hlavní kouč Zdenko Frťala.

Jeho svěřencům poslední dva zápasy nevyšly, když nejprve prohráli doma 1:2 s Prostějovem, poté po prohře O:2 nepřivezli ani jeden bod z Ústí nad Labem.

„Bylo to druhé utkání, ve kterém jsme nepraktikovali to, co se snažíme do kluků dostat. Museli jsme si některé věci znovu připomenout, věřím, že v neděli se takový projev nebude opakovat. Jsem stoprocentně přesvědčený o tom, že si kluci uvědomují, o co hrajeme,“ připomíná Frťala.

Toho především mrzel zápas v Ústí, který jeho tým absolutně nezvládl. Proto do domácího utkání s Vítkovicemi chystá v základní sestavě hned několik změn. „Nějaké změny v sestavě nastanou, protože výkon celého týmu byl špatný. Budu vycházet z momentální formy hráčů,“ naznačuje Frťala.

A kdy jindy by se měli Východočeši nastartovat, než proti trápícím se Vítkovicím. Ty se nacházejí až na patnáctém místě druholigové tabulky, když doposud získaly pouhých devět bodů, naposledy remizovaly s Varnsdorfem.

„Vítkovice hrají na stadionu, který je pro velký fotbal, nemají velkou podporu fanoušků. Prožívají několikaleté období, v němž balancují na hranici druhé a třetí ligy. Nemají možnosti na to, aby přivedly hráče takové kvality, jakou by si představovaly,“ přemítá hradecký kouč.

Přesto jsou Vítkovice pro Hradec nepříjemným soupeřem. Oba loňské vzájemné duely skončily bez branek. „Umějí překvapit. Musíme být obezřetní a připravení na to, že nepřijedou hrát otevřený fotbal,“ uzavírá Frťala

Pikantní duel by to mohl být pro Filipa Zorvana, který je ve Vítkovicích na hostování. Je však otázkou, jestli klub z Ostravy zaplatí finanční kompenzaci, kterou má hradecký odchovanec ve smlouvě.