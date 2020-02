Fotbalové Vítkovice díky Baníku žijí, ale hrozí jim krach

Průběh přípravy dává vítkovickým fotbalistům naději, aby v jarní části druhé ligy úspěšně bojovali o záchranu. V dosavadních pěti přípravných zápasech s týmy druhé a třetí české a slovenské ligy nastříleli 16 gólů.

Jenže ekonomická stabilita MFK Vítkovice je v nedohlednu. Stále není jasné, zda tento rok přežije. „Podali jsme jim pomocnou ruku, jak hostováním našich hráčů, které všechny platíme, tak hrazením některých dalších nákladů, abychom jim ulehčili,“ uvedl výkonný ředitel Baníku Ostrava Michal Bělák.

Dodal, že Baník se podílí na fungování akciové společnosti MFK Vítkovice, což znamená druholigového týmu. „A kvůli situaci, do jaké Vítkovice dospěly, to vypadá, že budeme přispívat i na placení spolku, tedy mládeže,“ řekl Bělák.

Připustil, že situace ve Vítkovicích je hodně složitá. „Je tam několik stran, které spolu nekomunikují a stále mezi nimi probíhají soudní jednání,“ upozornil Michal Bělák. „Zatím není ani jasné, kdo by měl za spolek jednat. Uvidíme, jestli další strany, co jsou v tom zapojené, budou konstruktivní, anebo si budou trvat na svém.“

A když konstruktivní nebudou? „Tak by Baník svou pomoc Vítkovicím dále neposkytoval,“ odpověděl Bělák.

Vítkovice se během podzimu dostaly do ekonomických problémů a hrozilo jim, že nedohrají národní ligu. Dluhy fotbalistům i členům realizačního týmu narůstaly.

Začátkem tohoto roku mužstvo převzal trenér Ondřej Smetana a do mužstva přišli - nebo se vrátili na hostování - kmenoví hráči Baníku. V tuto chvíli jich je osm.

Na domluvu je moc stran

„Ano, Baník pomáhá Vítkovicím,“ potvrdil Martin Hloch, který jedná za akciovou společnost MFK Vítkovice, za druholigový tým. „Ale jejich podpora musí dávat smysl všem, tedy i Baníku, a z toho pohledu bohužel vše vyřešené není.“

Hloch dodal, že jedná za akciovou společnost, a pokud by jen ona byla ve hře, tak by byli se zástupci Baníku domluvení už minulý rok. „Je tam však návaznost na mládež a tam ve hře nejsem, to je záležitost spolku (FC Vítkovice 1919). Na domluvu je moc stran.“

Marek Pohorelli a Aleš Richter minulý měsíc vyhráli soudní spor s FC Vítkovice 1919, když se ohradili proti nezákonnému převzetí spolku, proti podle nich neprávoplatné valné hromadě, která oba vyloučila z vedení klubu. Jenže tahanice stále pokračují. „Je v tom velký nepořádek,“ potvrdil Martin Hloch.

Michal Bělák neprozradil, kolik peněz Baník na podporu Vítkovic dává. „Baník podporuje Vítkovice formou půjček, nějakých záruk, sdílených nákladů, protože jinak to ani nejde. Ale tak to dělat nepůjde do nekonečna,“ řekl Bělák.

Vyplatí se to? „To záleží, jak se na to díváte,“ odpověděl Michal Bělák. „A těch pohledů je mnoho. Pokud Baník bude silný, tak z toho budou mít prospěch všechny kluby okolo. Hráči by nemuseli odcházet na hostování na druhý konec republiky, byli by stále pod naším dohledem, a to i lékařským. Cokoliv můžeme operativně řešit. Z tohoto pohledu se to vyplatí.“

Pro ostravský Baník je podpora Vítkovic důležitá i vzhledem k jejich široké mládežnické základně. „Ta je početná,“ podotkl Michal Bělák. „Skoro v každém mládežnickém týmu Baníku je hráč, který prošel Vítkovicemi. Za ně by mohlo hrát druhou ligu více a více našich mladých kluků. Z tohoto důvodu je dobré, aby Vítkovice fungovaly. Prospělo by to Baníku, rozvoji našich fotbalistů, kteří budou vycházet z mládeže. To je však dlouhodobější představa. Teď to samozřejmě výhodné není a jsou s tím spojené vyšší náklady Baníku i práce navíc.“

Nebylo by lepší jednat o začlenění Vítkovic do Baníku? „Vítkovice jsou stále autonomní klub a nemáme snahu je s Baníkem sloučit. Vlastnicky to ani nejde, odporuje to předpisům,“ řekl Michal Bělák. „Ani bychom to nechtěli s respektem k historii Vítkovic a k tomu, kolik mají členů, kolik dětí. My jen chceme, aby fungovaly tak, že v Ostravě bude další zdravě nastavený tým, v němž se budou moci hráči posouvat dále - a ideálně do Baníku.“

Michal Bělák uvedl, že pomoc Baníku je momentálně v bodě zlomu. „Jak to dopadne, je záležitost možná týdnů, kdy se rozhodne, jestli budeme i nadále a do jaké míry ochotni Vítkovice podporovat. Dneska jediná strana, která garantuje, že Vítkovice nějakým způsobem fungují, že tam je nějaká atmosféra, že se hráči mohou soustředit na fotbal, je Baník Ostrava, potažmo jeho majitel, pan Brabec.“

Další jednání mezi zástupci obou klubů proběhlo ve čtvrtek a nebylo poslední...