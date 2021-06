Vrtělka vyslyšel nabídku Pilného, ze Sokolova jde do Dukly

Na západě Čech mu nebránili. „Přeji mu do další trenérské kariéry mnoho úspěchů a sportovního a životního štěstí. Víťovo posun do profesionálního fotbalu je logickým posunem v jeho trenérském vývoji,“ uvedl ředitel sokolovského Baníku Tomáš Provazník.

Hrál nejvyšší soutěž i druhou ligu

Osmatřicetiletý Vít Vrtělka, zlínský odchovanec, byl v lednu 2003 přeřazen do B mužstva Zlína, ale už v září toho roku debutoval v lize.

V ní nastoupil do jedenadevadesáti zápasů, v nichž dal dva góly. Jeden z nich a třiadvacet zápasů bylo v dresu Ústí nad Labem, kam odešel v létě 2010. Po sestupu z ligy zamířil v létě 2011 do Sokolova.

Deset let na západě

Následně dlouhá léta nastupoval v sokolovském dresu.

A později vedl v pozici trenéra dorostenecké kategorie a A mužstvo. Společně s trenérem Bohuslavem Pilným tvořili úspěšnou trenérskou dvojici, když téměř po zpackaném podzimu zachránili klub sportovně ve druhé lize.

„Přišla mi nabídka od trenéra Pilného a následně od klubu. Po zvážení všech věcí a dohodě s Tomášem Provazníkem jsem se rozhodl, že nabídku přijmu,“ prozrazuje Vrtělka, odkud byl impulz k jeho odchodu ze Sokolova.

Taková nabídka se neodmítá

S trenérem Bohuslavem Pilným je v kontaktu od doby, kdy skončil v Sokolově. Od doby, kdy Pilný nastoupil do Dukly, před dvěma měsíci, se o fotbale bavili více a byli v kontaktu.

„Nabídka samotná přišla až v posledních dnech. Potěšilo mě to. Představa jít do Dukly Praha byla lákavá, ale na druhou stranu jsem měl rozdělanou práci u mužů v Sokolově,“ říká Vrtělka.

Těžké rozhodování

Přišlo pár dní zvažování všech okolností. Honilo se mu vše hlavou a přemýšlel co a jak. Nakonec převážila možnost vrátit se do profesionálního fotbalu, zájem od trenéra Pilného.

„Je lákavé spolupracovat jak s ním, když jsme už spolu pracovali, tak když je to ještě v takovém klubu, jako je Dukla. Rozhodování ale určitě nebylo lehké,“ přiznává.

Dukla začíná přípravu už v pondělí, a Vrtělka tak zatím pouze po telefonu zjišťuje její plán, přípravné zápasy a jací budou k dispozici hráči. „Už probíhají takové běžné hovory, ale odchod ze Sokolova budu mít v mysli dlouho. Je to, jako když končí nějaké manželství, v Sokolově jsem byl deset let. Tím, že jsem tady byl nejdelší dobu mé kariéry, mimo Zlína, tak beru ten klub jako svůj.“

Dukla je výzva a posun

Na jednu stranu se Vrtělka do Dukly těší, na druhou v této těžké době pro Sokolov z toho má rozporuplný pocit.

„Moc si přeji, aby fotbal v Sokolově zůstal zachován minimálně na té úrovni, jaké je, aby se podařil stabilizovat a celkově zklidnit,“ uvedl už bývalý trenér Baníku.

Ač původem z Moravy západní Čechy Vrtělkovi nejsou lhostejné. „Zvykl jsem si a už tady jsem jako doma,“ přiznává.

Jedenáctiletý syn vlastně žije celou dobu v kraji a také tu kope do míče. Začínal v přípravkách v Březové, kde Vrtělkovi bydlí, a z důvodu absence vyšších věkových kategorií dojíždí do Dolního Rychnova. „Hraje spíš rekreačně a na Duklu to zatím nevypadá,“ směje se už bývalý sokolovský kouč Vít Vrtělka.