Mucha zamířil do ligy, v prostějovské bráně ho nahradí Nemrava

Muchu mezi tyčemi nahradí host ze Slovácka Vít Nemrava, do přípravy si připojí zítra. Hanáci rovněž dotahují příchod útočníka Marka Červenky z Vlašimi.

„Tým rozhodně neoslabíme. Pokud vše dobře dopadne, půjde o klasický přestup,“ potvrdil sportovní ředitel 1. SK Prostějov Ladislav Dudík. „Kromě toho je ve hře ještě hostování Filipa Vechety ze Slovácka. Ten ovšem ve svém mateřském klubu absolvuje přípravu, pak se uvidí,“ dodává.

Prostějovský klub během pauzy hodně sáhl do sestavy. Změny jsou odrazem slušného podzimu ve druhé nejvyšší soutěži. „Během zimy se hned dva naši hráči posunují do ligy. Je to vysvědčení naší dobré práce,“ míní předseda František Jura, který odchody odsouhlasil.

Mucha si posun mezi elitu zasloužil dlouhodobým udržením vysoké formy. Snažila se o něj i ambiciozní druholigová Dukla, přednost dostala nejvyšší soutěž, přestože Teplice na jaře čeká těžký boj o záchranu.

„Jde o zkušeného brankáře, který má výbornou hru nohama, v posledních dvou sezonách předváděl v Prostějově velmi dobré výkony a Jiří Jarošík se svým trenérským štábem ho výborně zná,“ uvedl teplický ředitel Štěpán Vachoušek.

Žák si postup o patro výše vystřílel brankami v první části sezony a v Prostějově tak po přestupu z Blanska vydržel jen půl roku. „Oba si vyhlédl Jiří Jarošík během svého angažmá u nás. Kluci si šanci v lize zaslouží, už kvůli nim budeme Teplicím fandit, aby soutěž zachránili,“ komentoval odchody Jura.

„V Česku je spousta volných hráčů, já ale chci fotbalisty, které znám. Tihle kluci budou rádi za každou minutu v Teplicích, budou makat a to přesně potřebuji. Mucha je podle mě jeden z nejlepších gólmanů druhé ligy, který si šanci zaslouží. Žák má také velkou motivaci hrát ligu, dělá pro to vše a snad se mu bude dařit,“ řekl Jarošík.

V Prostějově mají radost, že udrželi defenzivní oporu Jana Schaffartzika, který se také dostal do hledáčku několika klubů v první ligy. „Byl o něj zájem. Nakonec to dopadlo tak, že jsme jej potřebovali udržet,“ potvrdil Jura setrvání zkušeného obránce či záložníka.