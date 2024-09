Přišel čas říct vám ahoj. Beneš se po letech loučí se Sigmou, jde do Jihlavy

Fotbal dokáže být pěkně krutý. Nový trenérský štáb v čele s Tomášem Janotkou vsadil na mladší, perspektivnější hráče. A pro ostříleného matadora Beneše najednou nebylo v áčku Sigmy místo.

„Nakonec jsme se rozhodli upustit od sentimentů a zásluh. Chceme vsadit víc na potenciál a větší dynamiku,“ vysvětloval Janotka v předsezonním rozhovoru pro iDNES.cz.

Proto Beneš v letošní sezoně nastupoval pouze za druholigový B tým Sigmy. Jako kapitán nastoupil do sedmi duelů, ačkoliv sám netají, že přeřazení o patro níž pro něj byl šok.

„Upřímně jsem to nečekal. Ve fotbale je těžké plánovat, to ani nejde. Stačí jeden den a fotbalový život se vám může otočit o sto osmdesát stupňů,“ přemítal Beneš.

První rok bude zčásti financovat Sigma

Teď ovšem alespoň výhledově plánovat může. Sice chvilku koketoval i s možností, že zůstane coby matador a bude usměrňovat mladíky Sigmy v B týmu, nakonec se ale rozhodl pro změnu působiště. Sigma v pátek večer oznámila na klubovém webu Benešův odchod do Jihlavy, posledního celku druhé ligy.

„Víťa měl volnou ruku k případnému odchodu od chvíle, kdy se hlavní trenér rozhodl, že s ním nepočítá pro zápasy áčka. Teď se pro něj objevila zajímavá nabídka v podobě dvouleté smlouvy. V prvním roce se na ní budeme podílet i my. Přihlédli jsme i k tomu, co pro Sigmu Víťa během svého angažmá odvedl. Do budoucna mu přejeme jen to nejlepší,“ uvedl sportovní manažer Sigmy Ladislav Minář.

Beneš tak pravděpodobně uzavírá svoji prvoligovou kariéru, kterou nakopl v Kladně. Sedm sezon pak strávil v Jablonci, načež se na necelé dva roky přestěhoval do Maďarska, kde stihl angažmá v Haladasu a Vasasu.

Pak si jej vyhlédla Sigma. Rodák z Ústí nad Labem dal na Hané celkem deset ligových gólů, několikrát vedl své spoluhráče jako kapitán.

Pospíšil asi zůstane do zimy

„Ahoj Sigmo, dneska nastal den D, kdy se s vámi bohužel musím rozloučit. Hlavně chci všem poděkovat, za krásných skoro šest let, co jsem tady strávil na Andrově stadionu,“ loučil se Beneš v pátek videm na sociálních sítích.

„Chci vám poděkovat za veškerou podporu. Bez vás fanoušků bych nikdy nedosáhl téhle krásné mety,“ otočil se na dres s číslovkou 300 na zádech. „Přišel čas vám říct ahoj.“

Beneš byl vždy velký bojovník. Nesrazila ho ani četná zranění, vždyť ani jednu z posledních třech sezon v Olomouci neodehrál kompletní. Vždy se ale vrátil. „Byly i momenty, kdy se lámal chleba, jestli skončit s fotbalem úplně, nebo ještě pokračovat,“ svěřil se.

SK Sigma Olomouc @SKSigmaOlomouc Vít Beneš spojí svou další budoucnost s Vysočinou Jihlava, kam míří z Hané na trvalý přestup.



Děkujeme za krásné roky v našem dresu, a třeba někdy zase na viděnou, Beny! 👋



📲 https://t.co/5v6JXuPyEg



#sigmaolomouc https://t.co/50WHSlQGMY oblíbit odpovědět

Jeho zarputilost přijde Jihlavě určitě vhod. Vysočina musí hodně zabrat, aby udržela druholigovou příslušnost.

Přeřazení do B týmu se týkalo i třiatřicetiletého středopolaře Martina Pospíšila. Ten ovšem nejspíše v béčku Sigmy zůstane minimálně do zimního přestupového období.

Byť má na stole nabídky z Česka i zahraničí, nechce se mu už podstupovat žádné větší stěhování. „Mám prioritu takovou, že chci zůstat doma s rodinou. Tím se mi výběr docela zužuje, hledám jenom angažmá, které bych mohl mít dojezdově,“ vysvětlil před časem.