Prostředí se tady nezměnilo, říká Beneš. S Jihlavou chce po pauze pryč ze dna

Před sportovní stránkou dostala přednost rodina.

Stoperovi, který dříve hrával ligu za Kladno a Jablonec a rok a půl působil také v Maďarsku, se ozvaly dva kluby z nejvyšší soutěže: Teplice a České Budějovice.

„Budějovice nedopadly hned na začátku, otevřené byly Teplice. Než jsem si je oťuknul, rozhodly se ony, že nemají zájem,“ popisoval akční průběh jednání na konci přestupového období. „Najednou byl pátek, sobota a v neděli to končilo.“

Nakonec se tak smál třetí v pořadí, druholigová Jihlava. „Dohoda byla otázkou asi tří čtyř dnů, kdy se to řešilo,“ prozradil Beneš. „Samozřejmě pro moje rozhodnutí hrálo i to, že je tady nový trenér (Marek Jarolím), kterého znám ještě jako spoluhráče. Lukáše Vaculíka (sportovního ředitele) znám jako protihráče. Takže nějaké vztahy jsem tu měl. Navíc ani prostředí se tu od první ligy nezměnilo,“ usmál se Beneš.

Fotbalová Vysočina v nedávné minulosti patřila k zajímavým štacím, jenže po sestupu z nejvyšší soutěže (v roce 2018) hraje jen druhou ligu. V posledních dvou ročnících navíc bojovala až do posledních kol o záchranu a po osmi kolech nové sezony je na posledním místě.

Nic, co by zrovna lákalo...

„Jak říkám, měl jsem nějaké možnosti z Čech, což by po sportovní stránce byla první liga. Ale z pohledu životní stránky mi to určitě nedávalo smysl,“ řekl otevřeně Beneš. „Rozhodl jsem se pro variantu, se kterou mohu být spokojený. Můžu se přes týden na sto procent věnovat fotbalu, a když máme jeden den volna, jedu za rodinou.“

Divákům se ukáže až v pondělí

Soutěžní premiéru za Jihlavu si Beneš měl odbýt už před týdnem, při venkovním utkání ve Zlíně. Jenže zasáhla vyšší moc: deštivé počasí a následné povodně.

I Beneš měl starost o své blízké Nepřestávající déšť, s ním rychle stoupající voda, následné záplavy a ničící povodně. Problémy, které poslední dny ve velkém sužovaly Českou republiku, se nevyhnuly ani fotbalistům FC Vysočina. „Naštěstí bydlím na vesnici, která byla mimo ohrožení. Ale pár okolních vesnic to zasáhlo,“ líčí jihlavský stoper Vít Beneš. „Situaci jsem sledoval, hlavně co se týká rodičů v Ústí nad Labem nebo druhé části rodiny ve Zlínském kraji. Té se to taky dotklo. Snažil jsem se jim pomáhat aspoň na dálku,“ popisuje šestatřicetiletý fotbalista žijící na Moravě. „Naštěstí by mělo být vše v pořádku,“ oddechl si Beneš.

„Pro nás významný zápas ve Zlíně byl kvůli počasí odložený, teď nás čeká nejbližší domácí utkání,“ zmiňuje Beneš pondělní bitvu proti Vlašimi, kterou bude živě vysílat ČT sport (od 17.45). „Mohlo by to být pro nás plus. Chceme se od toho odrazit.“

S trochou nadsázky se dá říct, že po prodloužené třítýdenní reprezentační pauze a středečním přípravném domácím utkání s Prostějovem (2:0) startuje Jihlavě pod novým hlavním trenérem Markem Jarolímem nová sezona. „Můžeme to tak brát,“ usmál se Beneš. „Chceme se soustředit na nejbližší zápas a odpíchnout se ode dna.“

Nečekaně více volna Jihlavě mohlo prospět – tým se mohl seznámit s novým koučem a sehrát s největší letní posilou. „Až čas ukáže, jestli to pro nás bude výhoda. Reagovalo se tu na nějakou situaci v klubu,“ mávne rukou Beneš. „Doufám, že do toho oba vstoupíme pozitivně.“

Zmiňované středeční utkání naznačilo, že v defenzivě by mohla vycházet souhra Víta Beneše s další velkou letní posilou, jedenatřicetiletým kapitánem Jihlavy Adriánem Čermákem. „Asi by to tak mělo fungovat,“ doufá Beneš. „Společně s Davidem Štětkou bychom to měli vzadu řídit, vyřešit to tam.“

O Vysočině se často mluví jako o týmu s velkým potenciálem. Ten se ale stále ještě mladíkům – byť už s řadou druholigových zkušeností – stále nedaří naplnit.

„Je tady spousta mladých kluků, ale právě i pár zkušených. Do toho jsem přibyl já. Takže si myslím, že by to mohlo být vyvážené,“ přeje si Beneš. „Mohli bychom mít takovou tu dravost a zároveň klidnou zkušenost uprostřed hřiště,“ je přesvědčen.