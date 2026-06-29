„V nadcházející sezoně znovu chceme postoupit s béčkem do druhé nejvyšší soutěže,“ netají Hapal. Béčko Sigmy loni ze druhé ligy spadlo, přitom o sezonu dříve bylo druhé, což byl nejlepší výsledek sigmácké rezervy v historii.
Druhá nejvyšší soutěž klubu chybí. Zvlášť v minulé sezoně, neboť rozehrávat nevyužité hráče áčka v neprofesionální třetí lize nemá takový význam. Teď se chce Sigma B znovu vrátit na mapu českého profifotbalu.
Dopomoct k tomu má nový trenér Tomáš Palinek a především trojice ostřílených borců, která se do Olomouce vrací na podzim svých kariér.
Nejzvučnějším návratem je bezesporu příchod obránce Víta Beneše. Sedmatřicetiletý stoper Sigmu po 134 odehraných prvoligových zápasech a necelých šesti sezonách opustil v roce 2024. Po nástupu trenéra Tomáše Janotky k áčku byl přeřazen do béčka, načež přestoupil do druholigové Jihlavy, kde strávil dvě sezony.
„Upřímně jsem to nečekal. Ve fotbale je těžké plánovat, to ani nejde. Stačí jeden den a fotbalový život se vám může otočit o sto osmdesát stupňů,“ povídal tehdy Beneš, jenž v Olomouci dělal také kapitána.
Teď se do béčka vrací, a to v roli „mentora“.
„Jsme rádi, že můžeme Víťu přivítat zpátky. Bude plnit roli zkušeného hráče, vedle nějž se mohou ti mladší zlepšovat a růst. Vidíme v něm také do budoucna přesah směrem k trenérské práci, už nyní se zapojí do tréninků v naší akademii,“ řekl klubovému webu Sigmy ředitel rozvoje fotbalu v klubu Michal Hrubý.
„V Sigmě jsem strávil kus života a přirostlo mi to tady všechno k srdci. Jsem moc rád, že se můžu zase vrátit do klubu zpátky. Moc se na to těším a věřím, že se nám bude dařit,“ prohlásil Beneš.
Kromě Sigmy oblékal v české lize i dresy Jablonce a Kladna. Na kontě má dohromady 335 zápasů a 25 gólů v české nejvyšší soutěži a patří tedy do Klubu legend. Vyzkoušel si také angažmá v Maďarsku.
Dalšími matadory, kteří béčku pomohou, jsou odchovanci Marek Matocha a Jakub Habusta. Oba se do klubu svého mládí vrací po několika sezonách v druholigovém Prostějově, kde jim skončily smlouvy.
„Nabídka mě velmi potěšila a jsem rád, že se mohu vrátit do klubu, kde jsem fotbalově vyrůstal od žákovských kategorií až po A tým. Věřím, že se nám bude v B týmu dařit a že budu mužstvu přínosem jak na hřišti, tak i mimo něj, a zároveň se už zapojovat do dalších aktivit v klubu,“ nechal se slyšet Habusta, jenž hrál třeba v Opavě či Polsku.
Hořký konec Hořavy, West otočil
U béčka Sigmy došlo také k trenérské rošádě. Kouč Roman West skončil, a ačkoliv na jaře MF DNES tvrdil, že je domluvený na spolupráci s Baníkem, kde měl zastávat roli sportovního ředitele mládeže, nakonec se stal hlavním trenérem Karviné.
Slezané by kvůli korupčnímu skandálu měli novou sezonu začít až ve druhé nejvyšší soutěži. „Rozhodl jsem se, že to chci vzít za jakýchkoli podmínek a zatím neřeším, co bude pak. Je to pro mě obrovská šance i výzva trénovat první ligu. Říkal jsem si, že ji musím využít, děj se co děj. Kdybych chtěl klidnou práci, tak vezmu sportovního ředitele mládeže v Baníku,“ vysvětlil West.
V klubu skončil i Westův asistent, někdejší hráč Sigmy Tomáš Hořava, velká persona olomouckého fotbalu. V Sigmě odehrál přes 130 zápasů, byl i součástí týmu, který v roce 2012 opanoval tuzemský pohár. Po přestupu do Plzně třikrát vyhrál českou ligu.
„Věděl jsem, že trenér West odchází. Mně pan Hrubý oznámil, že končím, den před posledním zápasem. Žádnou nabídku na pokračování v Sigmě jsem neměl,“ uvedl Hořava v pořadu Hoňte tygra.
Nový kouč Palinek si vybral své asistenty. Také v jeho případě jde o návrat. V klubu v minulosti už působil v mládežnických kategoriích a na pozici asistenta trenéra B týmu. Odtrénoval také devět zápasů v první lize za Slovácko.
„Začíná pro mě nová etapa. Profilicenci jsem studoval s tím, že bych jednou chtěl být hlavním trenérem. Teď se přede mnou tato možnost otevírá. Věřím, že dokážu zužitkovat zkušenosti, které jsem načerpal v profesionálním fotbale jako asistent,“ řekl Palinek.
Áčko pracuje na přestupech
A jaká je situace u hlavního mužstva Sigmy? To má za sebou první týden letní přípravy, v sobotu vítězně odehrálo první přátelské utkání.
„S přístupem hráčů jsem absolutně spokojený. Kluci pracují a makají. Věřím, že se to pak ukáže i v soutěži,“ pochvaluje si Hapal.
Kromě trénování přemýšlí také nad novými posilami. Olomouc aktivně pracuje na příchodu hráče na křídlo a levý kraj obrany. Měly by ovšem následovat hlavně odchody.