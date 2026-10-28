Vir složil Baník, ten senzačně složil Spartu. Životabudič! jásal ostravský trenér

„Jen šest hráčů bylo stoprocentně fit, někteří si říkali o střídání,“ vypočítával ostravský kouč před televizní kamerou. Když dorazil už trochu osušený mezi píšící novináře, pokračoval s popisem nelehkých dnů.
Bylo to náročné období?
Už ve čtvrtek na tréninku před ligovým zápasem s Libercem nám to začalo odpadávat. Mermomocí jsme tam chtěli hrát, ale bohužel béčko hrálo v pátek a nedali bychom na víkend kádr dohromady. A když vám během čtvrtečního večera vypadne jedenáct hráčů, je to vážně složité. Dva dny jsme netrénovali, osm zdravých mělo individuální plán a pak už jsme se s hráči z béčka chystali na Spartu.
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Odklad jako v lize nebyl v plánu?
Nepřemýšleli jsme o tom, že bychom odkládali, protože se nám to stalo už nedávno s Olomoucí a strašně nás to vykolejilo. Kdo mohl, absolvoval aspoň jeden trénink, což bylo v zápase pohybově vidět. Moc si ale vážím, že jsme to zvládli.
I proto se na hřiště dostali teenageři Frýdl nebo Dvořáček. Nezamotali vám trochu hlavu?
Oba dva s námi absolvovali celou letní přípravu a my jsme rozhodli, co je potřeba. A to je, aby byli stabilními členy B-týmu a získali si roli. Víme, co v nich máme. Proto nebyl problém si je vzít a vůbec jsem se nebál je poslat na hřiště. Mám radost, že máme další dva mladé hráče za Škrkoněm a Míčkem, což je super. Vidíme v nich potenciál, dneska na Spartě podal Frýdl takový výkon, že před ním smekám. Vytváří tlak na ostatní hráče, ale původní plán, chceme dotáhnout do konce podzimní části.
Z tribuny bylo patrné, že jste ve druhé půli emotivně okřikoval kolegy na střídačce. Co se stalo?
Měli jsme pocit, že každá chlapská situace jde proti nám, z toho vznikaly emoce. Na Spartě jsou dvakrát takové a já bych chtěl, abychom měli disciplinovaný realizák. Tady vás dostávají pod tlak. A nemyslím tím jenom hráče na hřišti.
Zdálo se, že vám potíže dělá sparťanský křídelník Alcócer. Jak se ho povedlo udržet na nule?
Sparta dneska hrála rychlejší fotbal než hrála u nás (0:0 v lize). Moc situací hráli do vápna a vzhledem k počtu standardek, co jsme jim nabídli, bránění Alcócera bylo těžší. Kluci si s tím poradili skvěle. Je velice dobře, jak jsme se v obou zápasech popasovali s klíčovými pozicemi, což jsou křídla. Jejich střední záložníci neměli čas na rozehrávku a my měli čas se na to ve vápně nachystat. To, že se vám Alcócer dostane za záda, je normální. Otázka je, z jakého úhlu se vám tam dostane. My ho nenechali, aby se dostal na svou silnou obalovačku.
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I jeho vychytal brankáře Budinský. Co říkáte na jeho výkon?
Viktor je neuvěřitelný člověk. To neříkám moc často, ale sám vidím, jaký servis dělá všem hráčům včetně naší jedničky. Je to až neuvěřitelné. Jeho největší odměna byl dnešní výkon. Jsme ve fázi, kdy jsou pro nás pozice brankářů klíčové a jsme rádi, že máme dva dobré gólmany. Byl bych rád, aby nám jejich výkony pomohly k odvážnějšímu fotbalu a k lepší výstavbě. Teď je jednička Jedlička a Bůďa dochytá pohár až do finále.
Motivuje vás pohár? Představuje zkratku do evropských soutěží.
Viděl jste všechny sestavy ostatních pohárových účastníků, když všichni šli v nejsilnějším složení? To samé platí pro nás. Vůbec se nestydím, že jsme třeba i se štěstím postoupili přes velkého favorita. Chtěl bych, aby to byl životabudič, který potřebujeme k větší sebedůvěře. Pohár je pro nás stejně důležitý jako liga. Je naprosto normální v době, kdy do českého fotbalu přitekly takové prachy.
O víkendu vás čeká liga s Plzní. Uzdraví se zbývající absentéři?
Všichni už dneska absolvovali trénink s B-týmem a věřím, že budou připravení. Pro nás je Plzeň alfa omega. My jsme i tu přípravu dělali s tím, že máme dva skvělé soupeře a v lize potřebujeme zabrat tak, jak jsme zabrali v zápasech se Spartou. Postavíme to nejlepší, co budeme mít k dispozici.