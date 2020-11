Viktoria Žižkov poslala radním otevřený dopis kvůli stadionu

Viktoria mimo jiné žádá, aby mohla investovat peníze do rekonstrukce stadionu za účelem získání profesionální licence. V opačném případě by klub čelil existenčním problémům. Vyjádření radnice ČTK zjišťuje.



Klub žádá od radnice souhlas k tomu, aby ze svých peněz mohl investovat 25 milionů korun do rekonstrukce stadionu pro získání licence.

Žižkov díky výjimce hraje domácí zápasy druhé ligy na Proseku, jelikož zastaralý areál v Seifertově ulici nesplňuje podmínky k udělení profesionální licence. Další výjimka mu však nebude udělena, pokud na jeho stadionu nezačne rekonstrukce.

„Bez profesionální licence ztrácí klub jakoukoli naději na udržitelnou budoucnost. Klub je stabilizovaný po finanční stránce, daří se mu výsledkově a má potenciál být opravdovou chloubou Prahy 3. Chceme dělat radost našim fanouškům a všem fotbalovým příznivcům. Bez stadionu to však nepůjde,“ uvedli v dopise majitel klubu Martin Louda a předseda představenstva Milan Richter.

Viktoria se také zavázala, že po převedení stadionu do majetku klubu investuje zhruba 40 milionů korun do jeho modernizace a vylepšení okolí. Dvacet milionů korun by dala na vybudování tréninkového zázemí pro mládež v Praze 3. Klub se také zavázal, že do deseti let od uzavření dohody vybuduje nový stadion. Pokud by se nepostavil, byl by možný zpětný odkup.

Klub předložil nabídku radnici 6. září. Následující měsíc ji nejprve představil zástupcům zastupitelských klubů městské části Prahy 3 a poté i zástupcům radnice Prahy 3 včetně starosty Jiřího Ptáčka (TOP 09). Odpověď měla Viktoria obdržet do konce října, ale k dnešnímu dni se tak podle ní stále nestalo.

„Dohoda s radnicí je pro nás prioritou číslo jedna. Udělali jsme v posledních měsících maximum pro to, aby se na Viktorce už dávno pracovalo. Upřímně, za naši stranu jsme připravili opravdu velkorysou nabídku. Když se na to podívám naprosto s čistou hlavou, musíme se dohodnout do Vánoc,“ citoval klubový web Loudu.



V otevřeném dopise stojí, že pokud by radnice nabídku klubu odmítla, musela by licenci získat sama. „V současné kombinaci stavu dlouho zanedbávaného stadionu a ekonomické krize je to pro samosprávu úkol prakticky nemožný,“ napsali Louda s Richterem.

Podle nich by mohl nastat černý scénář. „Radnice profesionální licenci nezíská a v tom případě se škody klubu vyšplhají do výše desítek milionů korun. V tomto případě budeme muset přikročit k vymáhání náhrady škody a dojde k naprosté devastaci klubu s více než stoletou tradicí.“

Na současnou situaci se podle Loudy s Richterem ptal i licenční manažer Fotbalové asociace ČR, který klub i Prahu 3 požádal o vyjádření k situaci. Klub radnici žádá o oficiální stanovisko do 20. prosince.