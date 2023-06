Žižkov je po roce druholigový, Kadlec zřejmě odehrál poslední zápas

V závěru nastoupil za pražský tým i bývalý reprezentační útočník Václav Kadlec, pro kterého to bylo nejspíš poslední utkání v kariéře. Televizní stanici Nova řekl, že kvůli zdravotním problémům zřejmě v 31 letech definitivně s fotbalem skončí.

„O postup jsem nikdy nehrál, je to pro mě novinka. Je to pro mě dost emoční, protože je to s největší pravděpodobností můj poslední zápas. Abych tři měsíce netrénoval a potom se připravil na jeden zápas, to úplně nejde. Bohužel tu zátěž to nesnese, tak to je,“ uvedl Kadlec, který v jarní části ČFL nastoupil teprve podruhé.

Někdejší velký talent ukončil kariéru kvůli potížím s kolenem už v roce 2020, kdy byl hráčem Sparty. O rok později se však k fotbalu vrátil v Mladé Boleslavi a loni v zimě přestoupil do Jablonce. V září se přesunul na Žižkov. Na podzim se objevil v deseti zápasech ČFL a jednou skóroval.

Kadlec je odchovancem Bohemians. V 16 letech přestoupil do Sparty, za kterou v nejvyšší soutěži odehrál 162 zápasů, dal 50 branek a získal s ní dva tituly. V srpnu 2013 odešel za téměř sto milionů korun do Frankfurtu a v bundeslize si připsal 30 zápasů a šest branek. Zahrál si také za Midtjylland.