Tam, kde se učil Trpišovský. Viktoria Žižkov? Čas planých slibů (snad) končí

Neděle, 10:15. Pro řadu Žižkováků čas, kdy stojí na stadionu a fandí svým borcům v červenobílém, kteří právě vybíhají na trávník. Pivo, klobása a pokřik: Děti moje, hrr na ně. Tradiční žižkovský rituál v této sezoně neplatí. A nejen kvůli covidu-19.

Žižkovští hrají kvůli nevyhovujícím podmínkám na stadionu domácí zápasy druhé ligy v azylu na stadionu SK Prosek. Klub však ve středu večer představil vizualizaci rekonstrukce stadionu.

„Vše je naplánováno a připraveno tak, aby nový stadion splnil požadavky na nejvyšší soutěž, poskytl prvotřídní sportovní zázemí a zároveň pomohl s revitalizací prostoru dolního Žižkova. S podporou radnice a města uděláme z tohoto projektu chloubu celé Prahy,“ řekl pro klubový web Martin Louda, majitel FK Viktoria Žižkov.

Vizualizace plánované modernizace stadionu FK Viktorie Žižkov.

Chátrající jižní tribuna, málo vchodů na stadion, parkovacích míst a toalet, chybějící velkoprostorová tabule či kamerový systém.... To vše by mělo být minulostí.



Louda navíc stále trvá na tom, že chce stadion odkoupit. Zatím je ve vlastnictví městské části Praha 3 „Jednání pokračují a klub věří, ze i představení plánu modernizace stadionu bude dalším krokem k definitivní dohodě,“ řekl pro iDNES.cz Pavel Werner, tiskový mluvčí klubu.

Radnice chce záruku, že se pozemek bude využívat pro sport a nedojde k předělání například na byty. To Louda odmítá. „Fotbal chceme na Žižkově udržet. Ale pokud mám do něčeho investovat řádově až stovky milionů, musím mít jistotu. Jistotu, kterou v nájmu nemám. Co když za dva roky přijde na radnici někdo jiný a smlouvu mi vypoví?“ říkal Louda už v létě.



Martin Louda, majitel FK Viktoria Žižkov.

Pojďme si zavzpomínat: psal se rok 2012, kdy Viktoria Žižkov naposledy hrála první ligu. Zatížena obřími dluhy si to ale rychle mašírovala zpět o patro níž. Finanční trable neustávaly, ba naopak. Hráči nedostávali výplaty, chvíli trénovali individuálně. „V kabině jsme se rozhodovali mezi tím, jestli budeme dojíždět na tréninky, nebo jíst,“ přiznal útočník Richard Kalod.



Tehdejší majitel klubu Luděk Vinš dával hráčům naději. „Dluhy uhradím,“ opakoval často a rád. Realita ale vypadala jinak. Asi jako když vám prší do baráku, ale vy na to jen koukáte a vyprávíte dětem: Nebojte, to bude dobrý. Jenže voda pořád teče.



V červenci 2013 tak přišel k týmu Jindřich Trpišovský, mladý kouč z žižkovské farmy v Horních Měcholupech, k ruce si vzal coby asistenta bývalého hráče Žižkova Zdeňka Houšteckého. Tým bavil svižným, ofenzivním fotbalem a do další sezony se na místo činu vrátil Ivan Horník, a to na pozici sportovního manažera. „Pokud jsme dosud byli pod drobnohledem, teď budeme pod mikroskopem,“ věděl majitel Vinš.



POD BEDLIVÝM DOHLEDEM. Sportovní ředitel Žižkova Ivan Horník (v bílém) a žižkovský trenér Jindřich Trpišovský sledují přípravu proti Teplicím.

Opět to vypadalo lákavě. Žižkov hrál v popředí tabulky, navíc s nejmladším kádrem soutěže. Stoperská dvojice? Hovorka (21 let) a Karafiát (19 let), v záloze pobíhal jakýsi Tomáš Souček. V kabině se ale neřešil jen fotbal, ale hlavně peníze. „Není to jednoduché. Mám dvě malé děti. Potřebují mít sunar, plíny, aspoň nějaké životní minimum. Ale naštěstí máme rodiče, kteří nám teď hodně pomáhají,“ říkal na jaře 2015 útočník Josef Marek. Klub následně opustila řada hráčů i trenér Trpišovský se svým realizačním týmem, kteří zamířili do Liberce.



A chcete slyšet nejdřív tu špatnou zprávu, nebo tu dobrou? Jsme v létě 2015. Viktoria Žižkov po ztrátě profesionální licence kvůli dluhům administrativě sestupuje do třetí ligy (ČFL). Ovšem, po dvaceti letech mění majitele klubu. Luďka Vinše nahrazuje její bývalý funkcionář Jiří Rýva.



„Prioritou je vnitřní konsolidace klubu, řešíme řadu starých závazků vůči bývalým hráčům,“ říkal Rýva poté, co se Žižkov vyhoupl zpět do druhé ligy.



V lednu 2020 se pod vysílačem nezjevil pověstný svěží vítr, ale hotový orkán. Martin Louda, podnikatel v nemovitostech a IT a místní patriot, koupil Viktorii Žižkov v elektronické dražbě.

Ano, z Loudy čiší sebevědomí, byť je ve fotbalovém prostředí otloukánkem a leckterý protřelý bafuňář mu to dá jistě časem sežrat.

Uhradil všechny dluhy a prohlásil: „Chci Viktorce vrátit zašlý lesk. Chceme postoupit do ligy. Chci vybudovat fungující A-tým, kvalitní mládežnickou základnu a jednoho dne dát Viktorce i vytoužený nový stadion. Klidně si dám do smlouvy, že pokud se tak nestane, Praze 3 to do poslední koruny zaplatím.“



Podle svých slov už Louda investoval do klubu přes 60 milionů korun a v plánu má ještě větší investice. Ano, čiší z něj sebevědomí, byť je ve fotbalovém prostředí otloukánkem a leckterý protřelý bafuňář mu to dá jistě časem sežrat. Postavil však klub ekonomicky na nohy.



A daří se i na hřišti. Respektive dařilo, dokud nepřišla covid pauza. Nyní je Viktoria Žižkov v tabulce druhé ligy na druhém místě dva body od vedoucího Hradce Králové, má však zápas k dobru.

V týmu jsou zkušení hráči jako brankář Milan Švenger, bývalý reprezentant Daniel Pudil či exligisté Jaroslav Diviš, Lukáš Zoubele a Jan Pázler.



V létě to bude deset let, kdy Viktoria slavila svůj poslední postup do první ligy. Snem všech Žižkováků je si tuhle euforii zopakovat. A třeba nebýt mezi elitou jen na otočku.

Bavíme se ale o Viktorii Žižkov. O klubu, kde očekávání často střídá zklamání.

Tak třeba jednou na viděnou na Žižkově. Neděle, 10:15.