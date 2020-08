Baroš po premiéře ve Viganticích: Udělali jsme si pěkný den před lidmi

„Dýchalo se mi těžce, ale kluci chodí do práce a měli těžší den než já. Dokud mohli, byli nepříjemní,“ líčil Baroš po páteční vítězné premiéře za rodné Vigantice v 1. A třídě.

Až na jeden okamžik vás hosté šetřili a nedohrávali vás, viďte?

Nejsme tady proto, abychom si lámali nohy. Šel jsem si zahrát s radostí a myslím, že to tak pojali všichni. Udělali jsme si pěkný den před lidmi. Nevím, jestli před tolika fanoušky někdy hráli. Mohl to pro ně být zážitek.

I pro davy lidi, které jste na stadion nalákal.

Čekali jsme, že jich přijde hodně. Dali si párek, pivo. Jsou šťastní, že jsme vyhráli. Tak to na vesnici chodí. Už nikam přestupovat nebudu. Zůstanu tady. Pro tu srandu v kabině. Máme mladý mančaft.

Častěji jste nahrával, než střílel. To jste měl měl v plánu?

Tak to vycházelo. Nehrál jsem na hrotu, jak jsem byl celý život zvyklý. Byl jsem trochu pod hrotem, takže se otevíraly prostory pro kluky a snažil jsem se jim to dávat dopředu.

Vaše střídání v 80. minutě bylo naplánované?

Byli jsme tak domluvení s trenérem. Vedli jsme, ať si zahrají ti, co tady trénují. Ať si to užijí také. Jen mě mrzí, že se zranil Renda Bolf. Ale jsem jsem rád, že jsme si aspoň chvilku zahráli.

Vy s vašim oblíbeným číslem 27, které přitom Vigantice nikdy neměly.

Ve čtvrtek se na dres narychlo lepila sedmička, ale jak bylo vlhko, tak se odlepila a musel jsem to dohrát s dvojkou. (úsměv)

Kdy vás fanoušci uvidí příště v akci?

Jak mi to bude vycházet. Mám rodinu, jiné aktivity. Program je ve hvězdách. Jestli nastoupím příští týden, budu řešit v pondělí.