10x stop pro Žitného? Zbrojovka se odvolá, zastalo se ho i Ústí: Nic šíleného

Žitný podrazil Kotta skluzem a zároveň mu přisedl nohu. Rozhodčí faulujícímu hráči udělil jen žlutou kartu, faulovaný musel do nemocnice. Zbrojovka vyhrála zkraje října v Ústí nad Labem 1:0, domácí lídr kvůli zlomené lýtkové kosti vypadl do konce podzimu ze hry.
„Zranění hráče soupeře celý klub i Patrika Žitného nesmírně mrzí. Z našeho pohledu šlo nicméně o neúmyslný zákrok v zápalu hry. Patrik se bezprostředně po utkání protihráči omluvil a uznal svou chybu. Tento postoj vnímáme jako důležitý projev odpovědnosti a respektu k principům fair play, který by měl být při posuzování celé události zohledněn,“ stojí v prohlášení brněnské Zbrojovky.
Druholigový lídr využije svého práva na odvolání a požádá o přezkoumání výše trestu. „Jako klub plně stojíme za zásadami sportovního chování i disciplinárního řádu, zároveň však cítíme povinnost zastat se svého hráče ve chvíli, kdy považujeme uložený trest za nepřiměřený. Jeho přísnost považujeme za neadekvátní vzhledem k samotné situaci i následným krokům hráče.“
Vyšší stopku v českých profesionálních soutěžích dostal jen sparťan Léonard Kweuke, kterému komise v květnu 2013 zastavila činnost na 12 utkání.
Stejný postih jako Žitný vyfasoval letos v dubnu ostravský kapitán Michal Frydrych za faul na olomouckého Jana Klimenta v semifinále domácího poháru. Rovněž kanonýr Sigmy skončil v nemocnici se zlomenou lýtkovou kostí.
Ačkoli ústecký Viagem ztratil svého kapitána, soupeře se zastal. „Bavili jsme se o tom s kluky v kabině. Když to srovnáme s jiným potrestanými zákroky, tohle nám nepřišlo tak úplně šílené,“ míní záložník Daniel Richter. „Spíš šlo o nešťastnou shodu náhod, že Koťákovi zůstala noha zaklíněná pod tou Žitného.“
Podle disciplinární komise dostal Žitný trest na spodní hranici sazby. Přihlédla k tomu, že chtěl hrát balon. A uznala, že nešlo o úmysl, ale o nešťastnou náhodu.
„Disciplinární komise by se měla zamyslet i nad tím, že hráč z historie moc přečinů neměl. Dodnes si s Tomášem Kottem píšou, jak je na tom, kdy se vrátí. Je to klasická zlomenina bez komplikace, má pevnou fixaci na čtyři týdny, osmi týdnů bude mimo. V lednu nastoupí do přípravy,“ informoval Habanec.
Už po zápase tvrdil, že mu zákrok připadal na červenou kartu. „Nechci obviňovat rozhodčí, zaprvé je jich málo a zadruhé nejsou to tak fatální chyby jako dřív, když nebyl VAR. Kdybychom ho na utkání měli, určitě by se k tomuto zákroku vraceli,“ nepochybuje Habanec. „Myslím si, že si Žitný zaslouží odvolačku a také naše vyjádření. Ochrana hráčů je na místě, ale desetizápasový trest není adekvátní.“
Žitného stopka začne běžet až po nabytí právní moci, což je příští týden, anebo až po vyřešení odvolání. V nedělním duelu ve Vlašimi tak ještě smí hrát, nebo si dobrovolně odpyká první zápas.