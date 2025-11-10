Dusno v Ústí po hororu 2:7. Nepřijatelné! Přijdou pokuty, hřímal majitel Kubáň

Petr Bílek
  12:35
Opožděný ústecký fotbalový Halloween. Druholigový podzim završil nováček soutěže strašidelně, nedělním hororem 2:7 na trávníku předposlední Vlašimi. Zadělal si na dusnou zimu a budou padat tresty. „Stydíme se a nechceme přecházet tak obrovskou kaňku, která nás na závěr potkala,“ hromoval trenér Svatopluk Habanec. „Je nepřijatelné, aby se Viagem takto prezentoval. Hráči i realizační tým zaslouží pokuty,“ zuřil i majitel klubu Přemysl Kubáň.
Vlašim přitom vypadala statisticky neškodně, za 15 utkání vstřelila jen 15 gólů. Teď se vytáhla. „Vytvořili jsme si ostudu, která se jen tak nevidí. Dostat sedm branek za zápas, pět za druhý poločas, to se jinak nedá nazvat. Omluva patří našim fanouškům na stadionu i těm, který náš sledovali na dálku,“ vzkázal Habanec věrným.

Domácí skórovali dvakrát během prvních 25 minut, v závěru úvodní půle však Viagem díky Kodadovi a Černému srovnal. Po pauze? Propadák pro hosty, pohádka pro Vlašim: pět ran do ústeckého klobouku v rozmezí pouhé půlhodiny.

Habanec poletí hledat posily pro Ústí do Nigérie: Zápasy se hrají i v sedm ráno

„Nedokážu si vysvětlit, že jsme dokázali takhle zápas podělat... První dvě branky, to byla první tragédie. Nadechli jsme se vyrovnáním, měli jsme být na koni, vždyť jsme zkušený mančaft. Opak se stal pravdou,“ štvalo Habance. „Dvě šance na začátku druhé půle jsme neproměnili a pak to přišlo. Nebudu se schovávat za to, že jsme si dali polovlastňáky, prostě tragédie, katastrofa, která vyústila v sedmičku.“

A vyústění to ještě mít bude. „Zbytečně jsme znehodnotili náš podzim, který už nepovažuji za dobrý, to bychom museli ve Vlašimi vyhrát. Ponese to následky. Očekávám, že budeme vedením potrestaní, tým si potrestáme i vnitřně. A sami si navrhneme jako kabina pokutu, kterou si zcela zasloužíme. I já jsem za tuhle blamáž zodpovědný,“ nevyňal se Habanec z propadáku, byť na lavičce kvůli silnému zánětu v nosní přepážce chyběl.

Kubáň pokuty určí v nejbližší době. „Až s chladnou hlavou.“

Ústecký kotel.

Zimní přestávku stráví Ústí nad Labem na deváté pozici s 21 body, přitom do sezony vstoupilo čtyřmi výhrami v řadě a dlouho se drželo na špičce. „Teď jsme v emocích, budeme je mít v sobě všichni, ať je to kdokoli. Hráč, příznivec, majitel. Všichni budeme v plném proudu. Musíme si udělat vyhodnocení zápasu, musíme si posypat hlavu popelem, byla to hrůza,“ nacházel trenér nové a nové výrazy pro selhání.

Na analýzu podzimu ještě bude čas, až vyprchá naštvaní z poslední kaňky. „V rozumnou dobu ho relevantně vyhodnotíme. Měl nějaké pasáže, dobrý vstup do soutěže, krátká výsledkové krize, nějaká sinusoida a závěr špatný.“

Kubáň má však jasno. „Na podzim nemáme dostatek bodů, z posledních 12 zápasů jsme jich uhráli pouze devět - nejsme spokojeni s tím, jak se prezentujeme druhou část podzimu,“ vyčítal.

Jako z Hollywoodu. Vrtulník přistál na hřišti a Ústí dostalo „potetované“ dresy

Stejně tak ho naštval finiš podzimu – kromě výbuchu s Vlašimí i venkovní krach 1:2 s béčkem Slavie. „Vadí mi, jakým způsobem jsme odehráli poslední dvě kola. Vadí mi řeči, ze máme po 14 kolech 21 bodů a je to fajn. Úplný kraviny. Tým má jet naplno až do konce, což ve Vlašimi rozhodně nedodržel. Je to takový český přístup. Teď máme 21 bodů i po 16 kolech a to už v žádném případě není fajn, je to nedostatečné, nejsme spokojeni.“

I proto se přes pauzu sáhne do kádru. „V zimě je potřeba okysličit tým ve shodě s koncepcí rozvoje kádru,“ bouchl Kubáň do stolu. „Žádné ‚záplaty‘ mimo tuto koncepci z pozice vedení akceptovat nebudeme.“

Výsledky

