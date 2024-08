Výstupné v praxi: 3 Kč na fanouška! Změníme komunistické myšlení, věří Ústí

„Tak snad příště lépe,“ posteskl si klub na sociálních sítích.

Utkání s českolipským Arsenalem přitom bavilo, mužstvo po faceliftu a s oblíbencem Svatoplukem Habancem na lavičce smetlo hosty 5:0. Na tribuny zavítalo 1 537 lidí, což je na třetí ligu úžasná návštěva. Výtěžek? 5 025 Kč.

„Výstupné v Ústí je prostě blbost,“ komentoval to na sociálních sítích jeden z příznivců Petr Šesták. „Rozumím, že vedení chce přilákat ‚fanoušky‘, jenže na tom tratí jedině klub. Fajn, jsme chudý kraj s nízkou kupní silou, ale tohle je obrovské zklamání. A dalo by se říct i zneužívání dobré myšlenky a srdce klubu.“

Viagem přitom komfort přes léto zvýšil. Zapracoval na občerstvení i toaletách, na programu pro děti, pomaloval zdi stadionu fotbalovými motivy a představil maskota vlka pojmenovaného z úcty k tradici Armák. I fotbalově to funguje.

Před rokem na podzim se platilo vstupné 50 Kč s výjimkami zdarma pro děti, seniory a postižené. Výtěžek z výstupného putuje do klubové nadace Vykopej se!, která pomáhá dětem ze sociálně slabších rodin. Třeba Davidovi Horváthovi zaplatila nové kopačky.

„Tři koruny na osobu je málo. Víme, že budeme na začátku prodělávat,“ uvedl majitel klubu a šéf představenstva Přemysl Kubáň. „Neděláme to pro peníze, ale z principu. Na základě komunistické éry je mezi obyvatelstvem vžité, že spousta věcí je zadarmo. My chceme, aby si uvědomili, že není. Předpokládám, že tím vyvoláme diskusi.“

FK Viagem Ústí nad Labem - Arsenal Česká Lípa, zápas 3. fotbalové ligy. Ústecký trenér Svatopluk Habanec.

Viagem u výstupného zůstane a plánuje, že po každém utkání zveřejní průměr vybraných peněz na osobu. „Tím, že se na to bude poukazovat, se to začne otáčet. Lidé si řeknou: No, asi jsem opravdu zaplatit měl,“ uvažuje Kubáň. „Myslím, že i v Ústí má každý dospělý člověk stokorunu na fotbal.“

Podle Kubáně by klub se vstupným vybral o desítky tisíc korun za zápas víc. „Ale pro nás je to společenský příspěvek, aby si lidi uvědomovali, že věci vážně nejsou zadarmo. Od doby, kdy Adam a Eva byli vyhnáni z ráje, se lidstvo pokouší ráj vytvořit a tím se do něj vrátit. Myslím, že když si nebudeme vynucovat vstupné, ale nasměřujeme fanoušky k dobrovolnému výstupnému, sami časem dospějí a získají občanskou kvalitu v této věci.“