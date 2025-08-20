Koště a lopata. Ústečtí fotbalisté vyrazí uklízet město. Do Mojžíře, směje se Čítek

Ondřej Bičiště
  16:01
Koště, nebo lopata? Když má fotbalový obránce Vojtěch Čítek říct, s čím mu to půjde lépe, vypálí: „Nohama!“ Teď však bude potřebovat i ruce, druholigový Viagem chce pomoct, aby město Ústí nad Labem bylo čistější. Hráči popadnou smetáky, pytle a půjdou uklízet. „Nejspíš do Mojžíře,“ rozesměje se Čítek v narážce na neblaze proslulé sídliště, kde se odpadky vrší denně a často připomíná spíš skládku.
Ústečtí fotbalisté Červenka a Moulis zdraví diváky před zápasem s Artisem Brno.

Ústečtí fotbalisté Červenka a Moulis zdraví diváky před zápasem s Artisem Brno. | foto: MAFRA

Ústí nad Labem, 18.8. 2025, FK Ústí nad Labem - Artis Brno, 2. fotbalová liga....
Detail ústeckého osvětového dresu.
FK Viagem Ústí nad Labem - Artis Brno, 2. fotbalová liga. Tomáš Kučera se...
FK Viagem Ústí nad Labem - Artis Brno, 2. fotbalová liga. Dorazilo 3 056 diváků.
17 fotografií

Ústí čisté jako Los Santos, to je motto poslední kampaně, kterou si klub zpestřuje čekání na „nejkrásnější dresy na světě“, jak honosně tituluje sadu vyráběnou v Itálii.

Viagem mezitím baví tím, že nastupuje v provizorních trikotech, které třikrát vyzdobil vtipnými virálními hláškami, v pondělním zápase proti Artisu přepnul do vážnějšího tónu a rozhodl se pro osvětu. Zapojením hráčů do úklidu vyjádří i svůj dík městu, které klub podporuje miliony ročně.

„Město pomáhá nám, my pomůžeme jemu,“ neváhá Čítek.

Možná si tím i trochu vyčistí hlavu, po snovém rozjezdu přišla na nováčka druhé ligy slabší chvíle, po úvodní porážce v Příbrami 1:2 padlo Ústí i doma s Artisem 0:2. „Určitě ty porážky bolí, ale nemyslím si, že nás to položí. Tým je natolik zkušený, abychom si to do hlav nedávali. Každý už si zažil takové situace, snad nás to akorát nakopne k tomu, abychom zvládli další zápas.“

Ústí čisté jako Los Santos. Viagem šíří osvětu na dresu, hráči budou uklízet město

Viagem zůstal v tabulce druhý, kdyby uspěl proti ambicióznímu Artisu, mohl skočit do čela druhé ligy. „Samozřejmě jsme to věděli, ale snažili jsme se na to nemyslet. Šli jsme vyhrát, bohužel se to nepovedlo,“ mrzí čtyřiadvacetiletého beka.

Radost má z toho, že si i přes relativně nízký věk vydobyl místo v základní sestavě Viagemu. „Jsem rád, že hraju a trenér mi dává šanci, konkurence je velká, rveme se o to. Tréninky tak vypadají, řeže se to, občas to přibrousíme,“ přiznává.

Na druhou ligu si zvyká rychle. „Proti ČFL není moc rozdíl v rychlosti, spíš taktiky jsou vyspělejší a hráči individuálně kvalitnější.“

Systém hry Ústí moc nezměnilo, vzadu hraje pořád na vyšší riziko, nakopávat míče smí jen v nouzi. „Soupeři jsou fotbaloví, tak chceme ukázat, že taky umíme hrát fotbal. Občas je risk zisk, hezky z toho vyjedeme. I když jsem stoper, mám radši hrát to takhle fotbalově.“

Ústecký Vojtěch Čítek odkopává v zápase s Kroměříží

I divákům se to líbí, podruhé v řadě jich na domácí zápas dorazilo přes 3 000. „Takové počty jsou fakt krásné. Určitě tomu pomohl náš skvělý začátek, tak doufám, že i po těch dvou prohrách s námi lidi zůstanou,“ přeje si Čítek.

A rád by už také dočkal slibovaného nového dresu z Boloni. „Netuším, kolik provizorních ještě bude, vždy nám je přivezou hodinu před zápasem. Ale chtěl bych už mít ten nový, s vlastním číslem a jménem. Ať už dorazí ten nejkrásnější!“

