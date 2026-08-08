Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Vedli, měli šance, ale pak je srazil Krulich. Musíme se gólově rozjet, ví jihlavský kouč

Autor:
  8:14
Příbramský útočník Matouš Krulich se raduje z trefy proti Jihlavě.

Příbramský útočník Matouš Krulich se raduje z trefy proti Jihlavě. | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

Příbramský gólman Martin Melichar během utkání s Jihlavou.
Momentka ze zápasu Jihlava vs. Příbram.
Momentka z utkání mezi Jihlavou a Příbramí.
Jihlavský útočník Tyrese Omotoye se drží za hlavu během zápasu s Příbramí.
10 fotografií
Po dvou úvodních kolech nového ročníku Chance Národní ligy se fotbalová Vysočina usadila na třetím místě tabulky. A pobyt mezi nejlepšími týmy soutěže se jí zalíbil. Nahoře hodlala vydržet i po tomto víkendu. Realita však bude jiná... Rozhodlo o tom páteční domácí utkání Jihlavy s Příbramí, s níž svěřenci trenéra Marka Nikla prohráli 1:2.

Na první zápis do listiny střelců se na stadionu v Jiráskově ulici nečekalo dlouho. Už ve 2. minutě odcentroval z pravé strany domácí Jan Haala, který na hranici vápna našel Michala Hoška, a ten následně střelou z první překvapil příbramského gólmana Martina Melichara.

Také v dalším průběhu úvodního poločasu byla Vysočina mnohem aktivnější, svůj náskok mohla hned několikrát navýšit.

Hodně blízko gólu se ocitl zejména Miroslav Křehlík, který běžel ve 37. minutě sám na Melicharovu bránu, jenže zmiňovaný jihlavský záložník nedokázal přesně vystřelit.

Ústí nestačilo třígólové vedení, s Českou Lípou remizovalo. Příbram i Slavia otáčely

Hned po něm se dostal k míči další domácí fotbalista Matúš Lacko, který se však zprvu ke střele vůbec neodvážil. Následně pokračoval v hledání výhodnější pozice, což se mu ale nepovedlo. Jeho tečovaný pokus následně zamířil úplně mimo vymezené území.

V prvních pětačtyřiceti minutách se tak znovu potvrdilo to, na co jihlavští trenéři poukazovali už po předchozích zápasech s Viktorií Žižkov (1:0) a v Třinci (0:0).

„Neukázali jsme potřebnou ofenzivní kvalitu. Sice nás těší, že jsme se v obou těch zápasech do šancí dostávali, ale... Teď prostě musíme věřit, že to gólově protrhneme,“ burcoval Nikl.

Jenže.

Příbramský gólman Martin Melichar během utkání s Jihlavou.

Jak už bylo řečeno, jeho svěřenci v pátek po úvodní půli vedli, nevytvořili si však takový náskok, který by je nasměroval ke třem bodům.

A tak přišel po přestávce trest. Příbram se zcela evidentně nehodlala smířit s porážkou, přestože už před zápasem jeden z jejích záložníků Lukáš Fila ostatní před Vysočinou varoval. „Čeká nás náročné utkání s dobrým soupeřem,“ hlásil.

Jeden hráč, dva góly

Ztrátu z první půle smazali hosté už v 54. minutě zásluhou Matouše Krulicha. Ten se dostal z levé strany do vápna, prošel přes bránícího hráče Jihlavy a střelou na bližší tyč překonal brankáře Filipa Slavatu.

Nerozhodný stav 1:1 potom vydržel do 78. minuty, kdy se znovu prosadil Krulich. Z levé strany mu ideálně přihrál do vápna Cheick Traoré a on jeho pas skvěle zužitkoval.

Kouč Nikl o jihlavském (ne)sestupu: Měli jsme štěstí, ale závěr ligy jsme zvládli

Snaha jihlavských fotbalistů utkání ve zbývajících minutách alespoň srovnat vyšla naprázdno. Hosté sice měli jen minimum příležitostí, přesto nakonec zvítězili 2:1.

„My jsme si vytvořili šance tak na tři zápasy, ale proměnili jsme jen jednu. Příbram nám dala lekci z produktivity,“ zhodnotil duel autor jihlavské trefy Michal Hošek.

Za týden pocestuje Vysočina k dalšímu duelu do Kroměříže.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Tipsport - partner programu
Teplice vs. PlzeňFotbal - 3. kolo - 8. 8. 2026:Teplice vs. Plzeň //www.idnes.cz/sport
Živě0:2
  • 20.00
  • 9.50
  • 1.10
Zlín vs. BohemiansFotbal - 3. kolo - 8. 8. 2026:Zlín vs. Bohemians //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 2.60
  • 3.10
  • 2.90
Vítkovice vs. HavířovFotbal - 2. kolo - 8. 8. 2026:Vítkovice vs. Havířov //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 1.97
  • 3.76
  • 2.55
Králův Dvůr vs. Plzeň BFotbal - 1. kolo - 8. 8. 2026:Králův Dvůr vs. Plzeň B //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 2.60
  • 3.70
  • 2.30
Domažlice vs. Sparta BFotbal - 1. kolo - 8. 8. 2026:Domažlice vs. Sparta B //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 2.60
  • 3.70
  • 2.30
Velké Hamry vs. Liberec BFotbal - 1. kolo - 8. 8. 2026:Velké Hamry vs. Liberec B //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 2.50
  • 3.80
  • 2.40
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Milán se loučil s Baresim. Sbohem kapitánovi dali Baggio, Maldini či Seedorf

Pohřeb Franca Baresiho v Miláně.

Řada fanoušků, fotbalové hvězdy i další osobnosti se v pondělí dorazily do milánské baziliky Svatého Ambrože naposledy rozloučit se zesnulým Francem Baresim. Italská fotbalová legenda zemřela v pátek...

Sparta - Lyon 2:1, vzrušující obrat v boji o Ligu mistrů, po hodině rozhodl Mercado

John Mercado slaví se spoluhráči ze Sparty gól na 2:1 proti Lyonu v předkole...

Zápas plný příběhů, zvratů i vzrušujících okamžiků. Sparťanští fotbalisté v boji o Ligu mistrů nadchli, ale zatím udělali první ze čtyř složitých kroků. Na cestě do Champions League musí zvládnout...

OBRAZEM: Obratu s Lyonem přihlížel i Nedvěd. Jaký byl velký večer na Letné?

Do kvalifikačního duelu Ligy mistrů proti Lyonu hnala sparťany zaplněná Letná.

Byl to zápas plný příběhů. Sparťanští fotbalisté nakonec úvodní duel třetího předkola Ligy mistrů proti Lyonu zvrátili a zvítězili 2:1. Náskok do francouzské odvety se ale nerodil vůbec lehce a...

Plzeň - Zbrojovka 1:1, domácí opět ztratili, Brno navázalo na triumf nad Spartou

Sestřih zápasu
Daniel Vašulín (Zbrojovka) se raduje z gólu proti Plzni, svému bývalému týmu.

Návrat do nejvyšší soutěže oslavili výhrou nad Spartou 3:1, teď fotbalisté Zbrojovky Brno berou bod ze hřiště Viktorie Plzeň po remíze 1:1. Západočeši potvrdili nepovedený vstup do sezony a po úvodní...

Fotbalové přestupy ONLINE: Kuchta míří do Polska, Sparta řeší i nabídku na Haraslína

Sledujeme online
Momentka z utkání mezi Spartou a Zlínem. V souboji hostující Stanislav Petruta...

Už se opět řeší, kdo všechno ve fotbalovém světě mění působiště. Jaké kluby budou na přestupovém trhu nejaktivnější? A kdo trhne rekord letního okna? Sledujte v podrobném online shrnutí.

ONLINE: Teplice - Plzeň 0:1, snový úvod hostů. Z dálky se prosazuje Hrošovský

Sledujeme online
Plzeňský stoper Dávid Krčík proměňuje penaltu v utkání proti Teplicím.

Po dvou kolech mají na kontě jediný bod, v tom třetím potřebují plzeňští fotbalisté konečně naplno bodovat. Jejich soupeřem jsou dosud stoprocentní Teplice, zápas má výkop v 17 hodin a sledovat ho...

8. srpna 2026,  aktualizováno  17:03

ONLINE: Zlín - Bohemians 0:0, dočká se jeden z týmů první výhry v novém ročníku?

Sledujeme online
Zlínský Tomáš Hellebrand ve vzdušném souboji s Alešem Čermákem z Bohemians

Domácí nemají ani bod, hosté zatím jeden. Fotbalisté Zlína hostí ve třetím kole Chance Ligy Bohemians, zápas má výkop v 17 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

8. srpna 2026  16:15,  aktualizováno 

Zemřel otec fotbalisty Messiho. V 68 letech prohrál boj s vážnou nemocí

Jorge Messi s trofejí pro nejlepšího hráče turnaje, kterou na mistrovtsví světa...

Lionela Messiho zasáhla rodinná tragédie, jeden z nejlepších fotbalistů historie přišel o otce. Jorge Messi zemřel v pátek večer ve věku osmašedesáti let v nemocnici v Rosariu, agentuře Reuters...

8. srpna 2026  15:57

Český McGregor bude chytat na Kypru. Za klub ruského protiválečného youtubera

Most, 28. 2. 2026, třetí fotbalová liga, Baník Most - Souš - FK Varnsdorf. Adam...

Z konce světa až do nejvyšší soutěže. Fotbalový brankář Adam Richter se sice chtěl z třetiligového Varnsdorfu posunout do české ligy, ale ani jeho nové angažmá není k zahození. Naopak: posílil...

8. srpna 2026  14:02

Vítek už patří Middlesbrough. United za gólmana získali sedm milionů liber

Radek Vítek v dresu Bristol City před standardní situací.

Český fotbalový brankář Radek Vítek přestoupil po šesti letech z Manchesteru United do Middlesbrough, jenž v sobotu o jeho angažování informoval na oficiálním webu. Podle britských médií zaplatí...

8. srpna 2026  12:33

Jak se drolí fotbalové království. Ustojí Infantino největší krizi za deset let?

Premium
Gianni Infantino míří finále MS ve fotbale.

Bájný Ikaros, postava z řecké mytologie, se taky neudržel a přes varování svého otce, slavného stavitele a vynálezce Daidala, který pro něj vyrobil křídla z peří slepeného voskem, se vznesl příliš...

8. srpna 2026

Vypípaný Oulehla: Z 3:0 na 3:3? Je to blbec, řeknou si lidi, když to neukočíruju

Ústí nad Labem, 7. 8. 2026, FK Viagem Ústí nad Labem - Česká Lípa, 3. kolo 2....

Tak kde je ten debakl? pošklebovali se fanoušci České Lípy, když jejich Arsenal dotáhl k remíze 3:3 páteční zápas v Ústí nad Labem. Nezapomněli na hlášku moderátora Viagemu, který za stavu 3:0 věštil...

8. srpna 2026  10:21,  aktualizováno  11:30

Korejci platili sudím sexuální služby. Tamní fotbalový svaz se za činy omluvil

Korejští fotbalisté před utkáním mistrovství světa proti Mexiku

Korejský fotbalový svaz přiznal zprávy médií, že před více než desetiletím platil sexuální služby zahraničním rozhodčím, kteří do země přijeli řídit zápasy. Vedení federace, již zároveň policie...

8. srpna 2026  10:44

Jihoameričané básní o Infantinovi: Jeho skvělou práci nelze ignorovat!

Gianni Infantino, prezident FIFA, se culí do kamery.

Kritizovaný prezident mezinárodní fotbalové federace FIFA Gianni Infantino si během návštěvy Kolumbie zajistil podporu několika národních svazů jihoamerických zemí. Smířlivě se po schůzce v Cali na...

8. srpna 2026  10:08

Vedli, měli šance, ale pak je srazil Krulich. Musíme se gólově rozjet, ví jihlavský kouč

Příbramský útočník Matouš Krulich se raduje z trefy proti Jihlavě.

Po dvou úvodních kolech nového ročníku Chance Národní ligy se fotbalová Vysočina usadila na třetím místě tabulky. A pobyt mezi nejlepšími týmy soutěže se jí zalíbil. Nahoře hodlala vydržet i po tomto...

8. srpna 2026  8:14

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Outsider se nevzdává, Pardubičtí jsou odhodlaní: Chceme Slavii překazit radost

Hráči Pardubic se těší z gólu do sítě Hardce.

Jejich nejbližší protivník coby úřadující mistr po dvou kolech vede tabulku nejvyšší soutěže s plným počtem bodů a výmluvným skóre 9:1, jim samotným pak patří předposlední, 15. příčka se ziskem...

8. srpna 2026  7:55

Levý obránce nalezen. Sigma vítá prvního Švéda a Ekeroth se těší: Jsem nadšený!

Posila Sigmy Anton Ekeroth.

Vysněná posila přichází. Předlouho usilovala fotbalová Sigma o vyztužení levého kraje obrany, teď už si mohou na Andrově stadionu říct: splněno! Olomouc ve čtvrtek večer dokončila přestup švédského...

8. srpna 2026  7:13

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.