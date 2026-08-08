Vedli, měli šance, ale pak je srazil Krulich. Musíme se gólově rozjet, ví jihlavský kouč

Na první zápis do listiny střelců se na stadionu v Jiráskově ulici nečekalo dlouho. Už ve 2. minutě odcentroval z pravé strany domácí Jan Haala, který na hranici vápna našel Michala Hoška, a ten následně střelou z první překvapil příbramského gólmana Martina Melichara.
Také v dalším průběhu úvodního poločasu byla Vysočina mnohem aktivnější, svůj náskok mohla hned několikrát navýšit.
Hodně blízko gólu se ocitl zejména Miroslav Křehlík, který běžel ve 37. minutě sám na Melicharovu bránu, jenže zmiňovaný jihlavský záložník nedokázal přesně vystřelit.
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Hned po něm se dostal k míči další domácí fotbalista Matúš Lacko, který se však zprvu ke střele vůbec neodvážil. Následně pokračoval v hledání výhodnější pozice, což se mu ale nepovedlo. Jeho tečovaný pokus následně zamířil úplně mimo vymezené území.
V prvních pětačtyřiceti minutách se tak znovu potvrdilo to, na co jihlavští trenéři poukazovali už po předchozích zápasech s Viktorií Žižkov (1:0) a v Třinci (0:0).
„Neukázali jsme potřebnou ofenzivní kvalitu. Sice nás těší, že jsme se v obou těch zápasech do šancí dostávali, ale... Teď prostě musíme věřit, že to gólově protrhneme,“ burcoval Nikl.
Jenže.
Jak už bylo řečeno, jeho svěřenci v pátek po úvodní půli vedli, nevytvořili si však takový náskok, který by je nasměroval ke třem bodům.
A tak přišel po přestávce trest. Příbram se zcela evidentně nehodlala smířit s porážkou, přestože už před zápasem jeden z jejích záložníků Lukáš Fila ostatní před Vysočinou varoval. „Čeká nás náročné utkání s dobrým soupeřem,“ hlásil.
Jeden hráč, dva góly
Ztrátu z první půle smazali hosté už v 54. minutě zásluhou Matouše Krulicha. Ten se dostal z levé strany do vápna, prošel přes bránícího hráče Jihlavy a střelou na bližší tyč překonal brankáře Filipa Slavatu.
Nerozhodný stav 1:1 potom vydržel do 78. minuty, kdy se znovu prosadil Krulich. Z levé strany mu ideálně přihrál do vápna Cheick Traoré a on jeho pas skvěle zužitkoval.
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Snaha jihlavských fotbalistů utkání ve zbývajících minutách alespoň srovnat vyšla naprázdno. Hosté sice měli jen minimum příležitostí, přesto nakonec zvítězili 2:1.
„My jsme si vytvořili šance tak na tři zápasy, ale proměnili jsme jen jednu. Příbram nám dala lekci z produktivity,“ zhodnotil duel autor jihlavské trefy Michal Hošek.
Za týden pocestuje Vysočina k dalšímu duelu do Kroměříže.