Vašulín rozhodl o vítězství fotbalistů Chrudimi nad Sokolovem

„Nepadalo mi to tam, i když jsem měl šance. Jsem rád, že jsem to se Sokolovem prolomil. Snad stihnu nějaký gól i za týden proti Líšni,“ přál si 21letý Vašulín.

Jiná branka než vaše v utkání důležitém z hlediska boje o záchranu nepadla. Cítíte po výhře úlevu?

Máme radost. Před zápasem jsme si řekli, že musíme urvat všechny tři body, abychom spodku tabulky trošku odskočili. Splnili jsme si podzimní cíl (15 bodů) a navíc ho posunuli o tři body dál. V Líšni se taky budeme snažit uhrát co nejlepší výsledek, abychom si nesli co nejvíc bodů do jarní části. Se Sokolovem to bylo odmakané od celého týmu. Herně nám to sice moc nevyšlo, ale výhra je to nejdůležitější.

Klíčová v téhle bitvě asi byla především hlava.

Jasně. Věděli jsme, že nesmíme zaváhat. Sokolov je poslední, ale tým na to úplně nemá. V kádru mají dobré hráče. Myslím, že jsme to zaslouženě ubojovali.

Při gólové akci jste si na druhého „hroťáka“ Petra Rybičku křikl?

Nekřičel jsem, ale šel jsem tam skluzem s tím, že by to ke mně mohlo propadnout. Rybus balon propíchl vedle sebe a já ho v tom skluzu dorazil do prázdné. Kesa se Sikym (Kesner se Sixtou) předtím hezky zakombinovali.

Později jste ve vápně nechtěně zablokoval potenciálně gólovou ránu dalšího parťáka z týmu Jiřího Janouška. Nevynadal vám za to trochu?

Já tu střelu viděl až na poslední chvíli, byla to fakt docela rána. Trefila mě do nohy a míč se pak bohužel odrazil vedle brány... Je to škoda, mohlo to být 2:0. To samé na konci, kdy jsem šel sám na bránu. Kdybych tu šanci dal, nemuseli jsme řešit konec zápasu, kdy nás tlačili. Mohli jsme ho dohrát v klidu.

Pokud byste se v té situaci ocitl znovu, co byste udělal jinak? Šel byste s míčem do strany?

Jo, asi bych udělal kličku na pravou nohu. Trochu mě zmátl jejich gólman (Jakub Šiman). Vybíhal, pak se zase vrátil. Pak najednou opět vyběhl a rychle se ke mně přiblížil. Snažil jsem se střílet trošku přes něj, ale on zůstal stát a já ho trefil.

Ve druhém poločase jste na dlouhé minuty vypadli z role. Nervy o výsledek?

Neřekl bych, že to byly nervy, ale my prostě míváme takovéhle stavy. Dáme gól a pak už se tolik netlačíme dopředu. Nechávali jsme Sokolov hrát, což bylo špatně. Ze začátku jsme je napadali, neměli tolik času na rozehru. Po gólu jsme trochu zalezli. Přehrávali nás.

Co jste si říkal, když váš záložník Tomáš Froněk v nastavení nebezpečně hlavičkoval na vlastní bránu a gólman Mrázek jen tak tak míč vyrazil?

Trošku se mně zastavilo srdce (úsměv). Ale vyčítal bych to hlavně sobě, měl jsem dát na 2:0. Naštěstí to Mráza vyškrábl skvělým zákrokem a ubránili jsme i následný roh. Dopadlo to dobře.

Brankář Mrázek vás hodně podržel, že?

Jo jo. Super výkon, dokázal, že do brány taky patří. I Šípa (Simon Zíma) je kvalitní gólman, máme dva, kteří se o to perou. A vždycky nás podrží v nejtěžších chvílích.