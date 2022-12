Všechen ten povyk kolem mě nechápu, říká prostějovský útočník Kušej

V první polovině druhé ligy nastřílel Kušej pět branek a přidal šest asistencí. „Což je o jeden kanadský bod méně, než jsem udělal za celou minulou sezonu,“ usmívá se odchovanec Ústí nad Labem. Ze severu Čech v patnácti zamířil do německých Drážďan.

Před sedmi lety si mohl vybírat. Zájem měla i Sparta či Mönchengladbach. „Byla to nejlepší volba. Drážďany byly relativně blízko, takže jsem pořád dojížděl domů. Německá škola mi dala vše,“ cení si.

Za hranicemi se stal kometou. V dorosteneckých kategoriích do sedmnácti či devatenácti let sázel jeden fík za druhým. Jen považte: první sezona, 12 zápasů, 14 branek.

„Od trenérů jsem pak dostal volnou ruku a nemusel tolik trénovat. De facto jsem mohl dělat, co jsem chtěl. Přidával jsem si, ale byly momenty na týmových trénincích, kdy jsem si ulevil,“ připouští Kušej. „Kluci to věděli, já to však vracel góly,“ zamýšlí se. Německo bylo pro Kušeje skvělou destinací, třebaže pociťoval rozd í l n o u mentalitu svých spoluhráčů.

„Kluci tam jsou jinak nastavení. Vědí, že to chtějí dělat profesionálně, každý trénink dávají sto procent. Sport je tam na prvním místě, přizpůsobují se tomu i školy. Možná to je u nás podobné třeba ve Spartě či Slavii, ale po Ústí to byl velký skok,“ popisuje Kušej.

V covidu jsem si to uvědomil

Jenže pak se vydal na zkušenou do Innsbrucku a byť jí nelituje, jako povedenou ji hodnotit nemůže. „Přišel jsem až v šestém kole a do rozjetého vlaku se vždy nasedá špatně. Chvilku jsem hrál za béčko, někdy za áčko. Pak začala povánoční příprava, cítil jsem se dobře, první zápas jsem dostal šanci v základu. Jenže pak přišel covid,“ vzpomíná Kušej.

Kvůli pandemii se sezona dohrávala v létě, on však svoji smlouvu, již měl do června, neprodloužil a oklikou přes Ústí se vrátil zpátky do Německa. „Tam se v mezičase vyměnilo celé vedení i trenéři. Nikdo mě tam vlastně neznal,“ pokrčí rameny. S Drážďany se tak domluvil na rozvázání smlouvy a chytil se lasa z rodného Ústí.

„Dospělý fotbal funguje dočista jinak. Uvědomil jsem si to. A je to dobře,“ přiznává Kušej. „Změnil jsem přístup. Začal jsem dbát na jídlo, přípravu i posilovnu. Řekl jsem si: Chceš být profík? Musíš se posunout. Covid byl alfa, omega. Byl to ten nejlepší čas na sobě zapracovat a vrátit se v ještě lepší formě.“ Povedlo se. S druholigovým českým fotbalem se sice chvíli obtížně sžíval. „Je to tu míň fotbalové. V Německu jsem hrál v dorostech proti klukům, co teď nastupují v Premier League nebo bundeslize. Ale nikdy nebyl čas na výmluvy. Měl jsem i štěstí na trenéry, co chtějí hrát fotbal,“ myslí si.

Prostějovský Vasil Kušej si po svém gólu zacpal uši na znamení, že neposlouchá nenávistné hlášky některých fandů Ústí.

Pojď k nám! Zní ze Sigmy, Teplic i Mladé Boleslavi

V Ústí spadl pod křídla kouče Jiřího Jarošíka, který si ho po změně zaměstnavatele vytáhl právě do Prostějova. „Má velký potenciál, ale musí pilně trénovat. Nemůžete mít totiž pět let nálepku talentu. Pořád je však chráněný, je to mladý kluk, který má něco v sobě. Musí ale stabilizovat své výkony, jeden zápas má totiž skvělý, jenže ten další je to zase horší,“ říkal tehdy Jarošík, jenž vždy preferoval ofenzivní styl.

Kušej prohlásil, že šel do Prostějova hlavně díky němu. Současný trenér Teplic má teď jistě radost, že se klučinovi daří. Ostatně sám by Kušeje rád pod Stínadla přivedl.

Útočník však svými výkony přilákal vícero prvoligových ryb. Velmi aktivní je v jeho angažování Sigma. Zájem jeví i Boleslav. Před časem se zajímaly i Pardubice. „Jo, je to hezké. Ale upřímně nechápu všechen ten povyk kolem mě. Podle mě to je zbytečné, je hodně hráčů, kteří dali více gólů než já,“ hodnotí skromně Kušej. „Jsem za to vděčný. Je čas udělat krok dopředu.“

S fazónou až do repre

Krok dopředu mohl být přitom obřím skokem, zájem přišel i z Portugalska. „To jsme ale utnuli hned ze začátku. Chci nejdřív okusit českou ligu. Ukázat, že na to mám tady. Ale zahraničí je cíl. Měl by to být cíl každého mladého hráče tady,“ věří.

Vedení Prostějova mu přislíbilo, že jej v případě adekvátní nabídky držet nebude. Uvidí se tak, kdo přihodí nejvíce.

Podobné scénáře by ho na začátku sezony nejspíš nenapadly. Prostějov se výsledkově i herně trápil. „Pak se to otočilo. Začali jsme víc makat, být více týmoví a věřit tomu, co hrajeme,“ povídá Kušej, jenž si vysloužil pozvánku do reprezentační jedenadvacítky. Nominace ho překvapila, i když si uvědomoval, že se mu daří. Obléct dres Česka se mu podařilo po třech letech, tehdy nastupoval ze devatenáctku. „Hned jsem to volal rodičům. Teď je jenom na mně, jestli dostanu další pozvánky.“

Zůstává však nohama na zemi. „Fotbal je týmový sport, bez kluků bych to nedokázal. Teď žiju pro tým, to je základ,“ povídá Kušej.

Kde se objeví po zimě?