Hollywood v Kotlině. Pro tohle hrajeme, jásali fotbalisté Varnsdorfu

„Nádherný pocit. Příště radši dřívější gól, ale ve finále to není špatné. Dát zase rozdílový v 95. minutě a rozhodčí písknout konec, tak mi to vadit nebude, já to unesu,“ usmíval se kouč Pavel Drsek po domácí premiéře.

Varnsdorf v Kotlině zvítězil v kalendářním roce vůbec poprvé! Po trýznivých osmi měsících. „Chtěl jsem, abychom to konečně zlomili. Přes půl roku doma nevyhrát je nechci říct ostuda, ale nic příjemného to není. I když já si nervy nepřipouštím,“ řekl drsňák Drsek.

I on zjihnul po pohádkovém konci. A obratu. Žižkov totiž brzy vedl po ostré hlavičce Batioji, ale před přestávkou se po druhé žluté kartě nechal vyloučit Skopec. „Zbytečná červená karta, vyřadili jsme se ze zápasu sami,“ litoval žižkovský trenér David Oulehla. Slovan, který ještě loni na podzim koučoval, přesilovku využil. Do pauzy srovnal kapitán Rudnytskyy, v 5. minutě nastavení udeřil Dordič, oba po standardce.

„Šel jsem zavřít zadní tyč, míč se ke mně odrazil a já proměnil. Gól v poslední vteřině a vítězný, to je úžasné, pro tohle se fotbal hraje,“ zářil 27letý Dordič. Zpátky je po dvou letech. Přes Liberec a Opavu doputoval do bosenské Slobody, kde na jaře paběrkoval. „Prakticky jsem byl půl roku bez fotbalu a jsem šťastný, že mi pan Gabriel umožnil restartovat kariéru,“ poděkoval šéfovi klubu.

Drsek na něj sází: „Chce dávat góly a umí strhnout ostatní, to se mi líbí. Byl odměněný za aktivitu, kterou vytvářel, měl plno náběhů. Nezačali jsme excelentně, z první šance nám bouchli gól. Pak jsme právě díky náběhům za obranu přinutili hosty k chybám a oni to museli řešit fauly. Což bylo zásadní.“