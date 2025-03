Cizinci vymizeli, už jsme zase tým. A hladoví, cítí brankář Varnsdorfu

„Já jsem vůbec rád, že jsem se vrátil. A že chytám, to je jen pozitivní,“ pochvaluje si čtyřiadvacetiletý gólman, který se podepsal pod dvě vítězství ze tří jarních kol proti Opavě a Spartě B. „Ale když se nebude vyhrávat, změna v brance nastane, tak to prostě je. Začal jsem, může se to však změnit,“ nebere svoji pozici jako neměnnou konstantu.

Teď je ovšem za hrdinu a ty skromný klub potřebuje. Podzimní tápání přitom Vaňák sledoval zpovzdálí. „Byl jsem sice součástí týmu, ale spíš jsem stál na jeho okraji, protože jsem řešil svoje zranění. Laboroval jsem s kolenem, všechno se dělalo s vyhlídkou na jaro.“

Mezitím se ve Slovanu změnil trenér a faceliftem prošel i kádr. „Hodně cizinců vymizelo, což je krok dopředu. Jsme tak víc týmovější. Viděl jsem 13 ze 16 podzimních zápasů a náš tým nebyl na podzim týmem. Teď je to úplně něco jiného,“ naznačil Vaňák, že zahraniční akvizice hrály spíš na sebe. „Kabina je zdravá, jsme hladoví, chceme s tím něco dělat, i když situace je složitá.“

Avšak už ne beznadějná. A to i díky trenéru Petru Papouškovi, který povýšil z asistentské pozice po odvolání Ivana Kopeckého.

„Něco se udělat muselo. Hlavní změna je, že jsme přešli na čtyřku vzadu, která ve Varnsdorfu vždycky platila. Já jsem spokojený s trenérem, ne že ne. Chce hrát kombinačně, bojovně. Pokaždé se to v Kotlině stavělo spíš na týmovém výkonu než na individualitách. Beru to jako dobrý krok. Pan Papoušek navazuje na to, co je tady dlouho.“

Vaňák, který v brance Slovanu zase navazuje na svého tátu, si Varnsdorf neumí ve třetí lize představit. „Nevím, jak by to vypadalo. Hrajeme za klub, město i za pana majitele Gabriela. Ale primárně bojujeme každý za sebe, protože nikdo nechce spadnout.“

Na záchranu ztrácí Papouškova ekipa už pouze dva body, z posledního místa dotírá na tandem Olomouc B – Brno. „Musíme koukat jen na sebe, ne na soupeře,“ burcuje varnsdorfské číslo 33. „Naše síla je v soudržnosti. Nikdo tady není hvězda, bojujeme jeden za druhého, měla by nás zdobit týmovost.“

Od jara už zase zdobí.