Ukrajinci zatím vlastnit klub nebudou, baráž je blbost, říká odcházející Gabriel

„Dohodli jsme se na ročním partnerství, pak to vyhodnotíme. Mezitím musíme hledat dál,“ tuší Gabriel, že stále není úplně vyhráno. Nějakou dobu ještě pomůže, ale postupně chce klub předávat svému nástupci Janu Plachému. „Chci mu co nejdříve předat všechny kompetence,“ chystá se 78letý funkcionář na odchod z klubu, v němž strávil v různých pozicích více než šest dekád.
Tento rok ještě budete klubu pomáhat?
Tak dlouho asi ne. Majitelem zatím zůstane zatím zapsaný spolek, dokud nevyřídím věci, co jsou potřeba. Nějak do toho mluvit budu, ale do budoucna určitě ne. Budu se to snažit postupně utlumit tak, že se tam už jen přijdu podívat. A budu se věnovat rodině.
|
Plachý, nástupce legendy Varnsdorfu: Prubířská zkouška, ale obstojíme
Ukrajinští partneři, které jste našel, se nestanou majiteli klubu?
Zatím ne. Dohodli jsme se na ročním partnerství, pak si to vyhodnotíme my i oni. Uvidí se v zimě.
Zpočátku kolem nich panovala určitá nedůvěra, teď to vidíte optimisticky?
Odvedli kus práce, vyzkoušeli tady 30 lidí a nakonec základní jedenáctka na startu třetí ligy vůbec nevypadala špatně. V základu hrál jeden náš dorostenec, dva střídali, tři mladí z naší líhně. Sami mají zájem, aby to byl mix českých a zahraničních hráčů.
Aby se ve Varnsdorfu ukázali a posunuli se dál?
Je to tak. Dnes se v první a druhé lize pohybuje 45 hráčů, kteří prošli Varnsdorfem. Jedenadvacet v první lize, 24 ve druhé. Radosta a Švanda v Teplicích, Lexa v Pardubicích, v Táborsku jich je pět.
Modrá, 4. 7. 2025, fotbalová příprava FK Teplice - Viagem Ústí nad Labem. Matěj Radosta z Teplic a Solomon Osaghae z Ústí.
Co vám ukázala premiéra s béčkem Teplic, kterou Varnsdorf prohrál 1:2?
První poločas jsme mohli prohrávat 0:3, pak se to trochu srovnalo. Ale nebyl jsem zklamaný. Na to, že byli poprvé spolu, vydrželi docela i kondičně. Dorazilo 800 diváků, lidí jako na kostele! Říkal jsem si, že to snad ani není možné. Asi byli zvědaví.
Věříte, že bude Varnsdorf hrát ve třetí lize důstojnou roli?
Řekl bych, že ano, že se to ještě zlepší. Jsou tu další tři čtyři hráči na zkoušce, tak uvidíme.
Čím vás přesvědčil Jan Plachý, že jste mu předal řízení klubu?
Nějakou roli hrálo, že se známe dlouho, s jeho tátou jsem hrál fotbal. Vím, že fotbalově působil ve Šluknově, kde to dělají dlouhodobě dobře. Působí na mě dojmem, že chce pomoct. A takových lidí není moc.
|
Po risku uklidnění. Legenda se loučí, Gabriel našel nástupce pro Varnsdorf
Bude Varnsdorf se Šluknovem spolupracovat?
Minimálně v mládeži, ta se tady v regionu musí dát dohromady.
Než jste přivedl ukrajinské partnery, jednal jste také s těmi velkými stávajícími, tedy firmou TOS a městem. Budou i po sestupu Varnsdorfu pomáhat fotbalu?
Nějaký příslib od nich mám, ale detailně už to musí dojednat můj nástupce.
Před sestupem se řešilo, že město zaplatí Varnsdorfu umělé osvětlení. Teď to padá?
Měli jsme slíbené, že s tím začnou okamžitě, když se zachráníme. Stálo by to asi 15 milionů, teď to usnulo. Třeba nám pomohou místo toho s rozpočtem.
Kolik peněz je potřeba na třetí ligu?
Víme, že to je okolo 12 milionů. Snažíme se to pokrýt. Proti druhé lize nám vypadlo nějakých 6,5 milionu za televizní práva, což je pro každého lákavý polštář, ať je to bohatý nebo chudý klub. Jako sestupujícímu nám dali milion odstupné, to je proti Anglii nebo Německu směšné.
Třetí liga je specifická tím, že její vítěz přímo nepostupuje, ale musí hrát baráž s nejlepším týmem z moravské skupiny. Co o tom soudíte?
Podle mě to je blbost. Už takhle je třetí liga těžká soutěž, měli by postoupit vítězové a hotovo. Pokud baráž, ať ji hrají týmy z druhých míst.
Bude Varnsdorf v budoucnu útočit na postup?
Já jsem teď hlavně spokojený s tím, jak to dopadlo. Byl by to velký pád pro celý region, kdyby se šlo třeba do přeboru. Kdyby se to povedlo stabilizovat v té třetí lize a třeba do do dvou let jít do špice, tak by to vůbec nebylo špatné. A možná by i ta soutěž víc odpovídala našemu postavení. On nás stejně nikdo neměl moc rád. Pořád jsme poslouchali, jak jsme daleko, že jsme vesnice a podobné kecy.