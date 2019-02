Postupová hra. Či Messi. Jen to naláká fanoušky, soudí ve fotbalovém Ústí

Senzační postup by ale přijal asi jen jeden klub.

Varnsdorf: postup ne

Slovan je po podzimu čtvrtý, prvoligové ambice ovšem nemá. „Postup u nás asi nepřipadá v úvahu, pro menší města, jako jsme my, jsou podmínky, které musí splňovat stadion, dost nepříjemné. Vedení města asi nebude uvažovat o tom, že by stavělo stánek pro čtyři pět tisíc diváků, to nepřipadá v úvahu,“ tuší ředitel klubu Vlastimil Gabriel.

Jeho skepse vychází z reálných zkušeností, Varnsdorf si už v roce 2015 sportovní cestou postup vybojoval, kvůli nevyhovujícímu stadionu však mezi elitu vpuštěn nebyl. A od té doby se toho moc nezměnilo.

Na druhou stranu tento postoj může Slovanu paradoxně pomoct, tým nebude pod žádným tlakem, že by například musel vybojovat postup do baráže o ligu. „Necháváme tomu volný průběh,“ kývl Gabriel.

Kádr úspěšného týmu se v zimní pauze nerozprášil, zásadní je jen odchod beka Kozmy do Dukly.

„Naší pokladně to trochu pomůže. Nemůžeme říkat výši transferu, ale je to v řádech milionů. Jinak se toho moc nezměnilo, zájem o ostatní hráče nebyl nijak enormní. Tým máme skoro pohromadě, takže bychom rádi pokračovali v tom, co na podzim,“ přeje si klubový šéf.

Hlavním úkolem jara bude stabilizace mužstva. „Musíme už přemýšlet o další sezoně, v létě skončí mnoha hráčům hostování a je otázka, co s tím do budoucna. Hráči jako Kodeš by měli už myslet na ligu, takže naším úkolem bude najít další mladé, kteří by je nahradili.“

Varnsdorf na startu ročníku převzal mladý trenér David Oulehla a zdá se, že to byla další Gabrielova trefa. „Zatím vypadá dobře. Je to pracovitý kluk, ambiciózní. Sedl si i s týmem, funguje to,“ líbí se šéfovi, který je známý tím, že sází na začínající kouče. „Je potřeba, aby mladí trenéři dostávali příležitost. Oni tak moc nekoukají na to, jestli mají v kádru velká jména, zajímá je hlavně práce.“

Daniel Kozma z Varnsdorfu (v modrém čelem) bojuje o míč s ústeckým Lukášem Matějkou.

Velké mety před ambiciózního kouče ovšem Gabriel stavět nebude. „Nebudu říkat, že chceme skončit do 4. místa, ale okolo sedmého by to mělo být reálné.“ Ani Oulehla se nechce stresovat přehnanými cíli: „Neberu to tak, že bychom si řekli, že vybojujeme baráž a zamotáme hlavu šéfovi. Uvidíme, jak se podaří odstartovat do soutěže, bude to těžší než na podzim. Ale z mužstva mám solidní pocit.“

Posunout se chce hlavně herně. „Chceme být víc efektivní, líp a přesněji řešit věci na posledních 25 metrech hřiště, s tím máme problém. Pořád cítíme, že je tam obrovská rezerva.“ Zajímavou posilou je Jihokorejec Kim, Varnsdorf startuje v neděli doma proti Pardubicím.

Ústí: rozpočet zaplněný

Barážovou odměnu nabízí 2. liga poprvé a Ústí motivuje. „Neoficiálně to zní z kabiny, i my koukáme k těmto místům,“ řekl za vedení výkonný ředitel Petr Heidenreich. „Věřím, že kádr je připravený takové pozice atakovat. Postup, to by bylo téma pro vlastníka město. Říct si, kolik stojí liga, kolik přinese peněz áčku a mládeži. Myslím, že spoustu, fotbal se umí výrazně samofinancovat.“

Petr Nedvědický, ústecký primátor, tvrdí: „Město při rozdělování peněz bojuje s mýty okolo fotbalu, je vnímán velmi nepopulárně. Pokud bychom dokázali přesvědčit zastupitelstvo jako celek, nebráníme se podpoře ligy.“

Šéf klubového představenstva Libor Zajíček ovšem jako cíl postup pro letošek nevyhlásil. „Buďme realisté. Je to naší vizí do budoucna, bezesporu snem. Pokud to souhrou okolností vyjde letos, řešili bychom to,“ slíbil Zajíček. „Nechtít postoupit, nemá cenu to dělat. Fanoušci nechodí, když o nic nejde. Pokud nebudeme o něco hrát nebo nás neposílí Messi, tak prostě nepřijdou.“

Na podzim klub od města dostal půjčku 3,5 milionu korun, teď se bouřlivá ekonomická situace uklidnila.

„Pořád musíme hlídat balanc, abychom se nedostali do problémů. A daří se nám to. Finančně vidíme na konec jarní části, připravujeme už podzim,“ prozradil Heidenreich. „Samozřejmě, rozpočet je obtížné naplnit. Ale díky tomu, že jsme na podzim zviditelnili a dobře prodali Jindráčka do partnerských Teplic, měli jsme prostor natvrdo získat hráče jako Bílek a Strada.“

U obou se hostování z Teplic změnilo v přestup, to je ústecký trend. „Z 22 hráčů je 16 našich, což je pozitivní posun oproti minulosti. A z šesti na hostování mají dva opci. Je to zdravý kádr,“ líbí se Heidenreichovi.

Zpeněžení hráčů ale nemá být zásadní položkou v rozpočtu. „Může to pomoct, my je umíme v českém fotbale prodat. Ale nechceme to mít jako hlavní úkol. Tím je hezký fotbal, který přiláká diváky, a vystavět kádr s potenciálem pro nejvyšší soutěž. Mít tady fotbalisty, pro které nebude 2. liga stropem.“

Leibl šel do Hradce Králové, Kingueho převelela Slavia do Příbrami, Výborný je ve Vlašimi. Nováčci? Prošek z Táborska a Slovák Janso z Trnavy, pak dva na hostování: slávista Valenta a teplický Šimeček.

Petr Heidenreich

„Dokázali jsme reagovat na odchody a přivedli jsme dost kvalitní náhrady,“ tvrdí trenér Aleš Křeček. „Prošek je zkušený, trénoval jsem ho ve Slavii, hodně jsem o něj stál. Janso má zkušenosti i s Evropskou ligou, hrál proti Anderlechtu. Oba jsou beci a rychlostní typy. Valenta je talent a zvýší konkurenci ve středu pole. I Šimeček šanci dostane.“

Pět gólů v zimě nastříleli Krátký s Matějkou. „Kraťas by měl se svými schopnostmi dávno hrát ligu, chci po něm proto ještě víc,“ burcuje ho Křeček. „A Matějka vždy dával góly, tak ať v tom pokračuje.“ Třeba už v sobotu v Třinci, kde šesté Ústí startuje.