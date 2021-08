Černý rekord dostrašil, Varnsdorf doma vyhrál. I díky gólům navrátilce

„Sparta je velmi kvalitní soupeř, má fantastické hráče, technické, rychlé. Akorát zatím nemají tu zkušenost, čehož jsme využili. Díky elánu a zkušenostem jsme to urvali,“ radoval se v klubové televizi varnsdorfský trenér Pavel Drsek.

„Zachytal nám výborně gólman, měli jsme štístko a hlavně jsme dokázali dát doma tři góly, to je strašně důležité,“ zdůraznil kouč. V minulé sezoně totiž byla koncovka asi hlavní problém Varnsdorfu, teď ale i díky navrátilci Dordičovi, který se trefil už třikrát, střelecky nestrádá.



A ani bodově.

„Na jaře jsme bodovali venku, ale doma to byly samé remízy nebo porážky. Chtěli jsme dát lidem tři body, mockrát jsme si to říkali, ale nevycházelo to. Jsem rád, že jsme to po dlouhé době konečně zvládli,“ byl šťastný varnsdorfský brankář Adam Richter.

Na úspěšný druholigový start může Slovan navázat i v domácím poháru, ve středu se představí na půdě divizních Neratovic.