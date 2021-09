Fotbalový Varnsdorf: v derby krach, jinak ale druholigová jízda

„Naše cíle jsou vždy nejvyšší a s jídlem roste chuť, ale musíme být nohama na zemi. Zažil jsem i to, že jsme měli namále, musíme dál pracovat a uvidíme, kam nás to vynese,“ říká varnsdorfský krajní obránce Marek Richter.

Slovan v Ústí zažil porážku po takřka dvou měsících, padl jen v premiéře v Jihlavě, pak měl sérii šesti duelů bez prohry a k tomu zvládl vítězně i dvě pohárové bitvy.

„Změnili jsme rozestavení, na jaře jsme hráli na tři stopery, teď klasicky na čtyři obránce, což nám sedlo. Pomohl nám i navrátilec Bojan Dordič dopředu, který to umí vzít na sebe a něco vymyslet. První úspěchy pro nás byly psychickou vzpruhou, otáčeli jsme zápas se Žižkovem doma, porazili jsme Spartu, to nám pomohlo. Daleko více kombinujeme a hrajeme rychle nahoru po stranách, to nám svědčí,“ vyjmenovává Richter důvody varnsdorfského vzestupu.

Pomohla i na Varnsdorf poměrně značná obměna kádru. „Noví kluci zapadli skvěle, myslím, že i na hřišti si to všechno sedlo. Tedy až na zápas v Ústí, který nás trochu přibrzdil, ale věřím, že to doma s Třincem odčiníme,“ myslí na nedělní duel s posledním.

V Ústí si Slovan vybral slabou chvilku. „Jeli jsme tam navázat na předešlé zápasy, v nichž nás zdobila agresivita a vysoké napadání, ale v Ústí jako bychom 1. poločas prospali. Vůbec jsme nechytili začátek, z toho pramenil úvodní gól. Jindy nevynecháme žádný souboj, ale tentokrát nám to chybělo,“ sebekriticky hodnotil Richter.

Jeden neúspěch ovšem nemůže pokazit jinak skvělý rozjezd Varnsdorfu. „Překvapený z toho nejsem. Máme fakt dobré mužstvo dopředu, kreativní kluky, proto teď dáváme docela dost gólů, i když v minulosti Varnsdorf zdobila spíš obrana.“

Což je letos naopak mírná slabina Slovanu, zatím v každém duelu inkasoval. „Je paradox, že loni jsme do poslední chvíle hráli o záchranu, a náš gólman měl asi osm vychytaných nul a patřil mezi top brankáře druhé ligy. Teď zatím v každém zápase přijde nějaká chyba, po níž inkasujeme, ale jsme nahoře. Snad nějaká nula brzy přijde,“ věří Richter.

Varnsdorf šlape i v domácím poháru, zatím vyřadil Neratovice a Povltavskou fotbalovou akademii, jeho dalším soupeřem je Brno. „V druholigovém souboji (2:2) jsme si dokázali, že se s nimi dá v pohodě hrát a doma je klidně můžeme porazit. Chtěl bych přejít přes Brno a pak si zahrát s Baníkem nebo se Spartou,“ přeje si obránce.