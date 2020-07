Zaskřípalo to, brankář Samoel skončil. Varnsdorf si testuje Afričany

„Přišlo nám to hodně nestandardní chování v době, kdy jsme hráli o druholigovou záchranu. Nakonec po pár dnech přišel, že podepíše. Už jsem ale svůj názor přehodnotil. Proto jsem se i rozhodl, že ho do posledního zápasu nenasadíme.“



V bitvě o všechno s Líšní vychytal nulu, bod i záchranu dvacetiletý mladík Martin Vaňák. Dostane novou konkurenci, o dva roky staršího Adama Richtera z Jablonce.

Další změny? Vytáhlý stoper Kouřil se vrátil do Karviné, Barace zkouší Liberec, Kocourek je na Žižkově, Davidu Bredovi vypršelo hostování z Jablonce a bude působit jinde.

„Skončil i Micovčák. Šikovný záložník Dominik Breda z Jablonce by nám měl zvýšit kvalitu ve středu hřiště. Na zkoušku máme šest afrických hráčů,“ informoval Oulehla. „Kádr chceme zkvalitnit a dostat ho do výšky a síly. V tom jsme byli hodně slabí.“

Trenér Varnsdorfu David Oulehla diriguje svůj tým.

Varnsdorf se zachránil jen díky lepší vzájemné bilanci se Sokolovem, tenhle stres už by nerad opakoval. „Teď musíme hlavně mužstvo dobře složit. Přivést jednoho až dva střední obránce, středového hráče, útočníka. Po odchodu Barace i krajního obránce. Aby si to zase sedlo dobře v kabině a aby to byli kluci, co mají charakter, jsou pohybliví a chtějí pomoct sobě, ale i Varnsdorfu,“ podotkl kouč.



Příprava podle něj nebude tak kondičně náročná jako v minulosti. „Pauza totiž byla krátká a kluci moc neztratili,“ míní. „Budeme mít pozvolný náběh, budeme se věnovat taktickým věcem, chci poznávat a analyzovat hráče na zkoušku. Máme zajímavé zápasy, tak uvidíme, co nám to ukáže.“



Opět aktivní fotbal ve všech fázích hry, Oulehlův plán. „Chceme hrát kombinačně, po zisku míče rychle a kvalitně jít do koncovky. V minulé sezoně jsme měli hodně dobrých zápasů, ale bodově jsme to nezvládli. Kluky to dostalo do tlaku a křeče, ale zvládli to ještě dobře. Poučná sezona!“ I pro Oulehlu osobně. „Člověk poznává skutečně krizové momenty a lidi okolo sebe. Hodně jsem si z toho odnesl.“