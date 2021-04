Drsek se dočkal. Španělský styl Dukly nám seděl, tvrdil kouč Varnsdorfu

„Seděl nám styl Dukly, která chce hrát španělský fotbal. V 1. poločase jsme byli kvalitní na míči a dokázali jsme domácí rozpřihrávat. Díky tomu si kluci odpočinuli na balonu a dostávali se do slibných situací. Branky sice padly ze standardních situací, vedla k tomu ale naše dobrá kombinační hra,“ upozornil na klubovém webu Drsek.

V obou gólech měl prsty Kouřil: nejdřív jeho standardku tečoval Doumbia do vlastní branky, pak se prosadil z penalty. Ve 2. půli snižoval Souček z trestňáku.

„V závěru nám docházely síly, kluci tahali nohy. Nakonec jsme to ubojovali a jsme za to moc rádi,“ oddychl si Drsek, zato jeho protějšek Roman Skuhravý se mračil: „1. poločas, to byla ostuda, za kterou nesu plnou odpovědnost já. Za 2. půli pochvala, ale jsem zklamaný. Je faktem, že v posledních zápasech na tom nejsme dobře pohybově.“

I vítězný ústecký gól padl z penalty, dal ho ve 44. minutě Bílek. Uťal tím sedmizápasovou šňůru Chrudimi bez porážky. „K výhře vedl organizovaně týmový výkon,“ tvrdil ústecký trenér David Jarolím. Jaroslav Veselý, poražený kouč, láteřil: „Je škoda, že rozhodne penalta, která asi nebyla. Ale v tom bych to nehledal, spíš v tom, že jsme první půlhodinu hráli bázlivě a alibisticky.“

Už ve středu je na programu vložené, 18. kolo. Čtvrté Ústí od 16 hodin přivítá odpadlíka Vyšehrad, osmý Varnsdorf o půl hodiny později začne duel s Chrudimí.