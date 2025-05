Ve Varnsdorfu odkopal 15 sezon, dvě přidal v Ústí nad Labem, jubilejní 400. druholigový zápas si připsal před nedávnem proti Táborsku. „Nijak jsem si to neuvědomoval, a najednou je z toho taková cifra. Když mě na to kluci upozornili, říkal jsem si: Ty jo, už je to tolik?“

A to je přitom takřka 37letý Rudnytskyy proti čtyřiačtyřicátníkovi Jindřiškovi, jenž v lize odehrál 448 zápasů (z toho 357 za Bohemians), ještě docela mladík. „On má o nějakých 50 zápasů víc než já, ale hlavně v první lize. Je to neskutečný borec, i dlouho po čtyřicítce je v nejvyšší soutěži důstojným hráčem. Pepa Jindřišek a Marek Matějovský, to jsou fakt machři, klobouk dolů,“ smeká před prvoligovými veterány.

I je už dohnal čas, oba ohlásili, že po sezoně skončí, Jindřišek už si užil dojemnou domácí rozlučku s hollywoodským happy endem. Ve svém posledním zápase za Bohemians dal gól a slavil výhru, do fotbalové penze ho vyprovázela rodina a 6 000 diváků v Ďolíčku.

Oslavy Rudnytského čtyřstovky pochopitelně tak okázalé nebyly, ale klub mu dal dárkový koš a překvapení mu přichystali i spoluhráči. „Nejdřív si ze mě dělali srandu, pokřikovali na mě legendo a podobné řeči. V kabině mě pak dostali, dali mi dres a plzeňskou „limonádu“. Krásné gesto od nich, určitě budu muset také něco vymyslet a dát do placu nějaké občerstvení.“

Když si v hlavě promítne těch 400 zápasů, na jeden nikdy nezapomene. „V den, kdy jsme si proti Olomouci zajistili postup do první ligy, to byla euforie. Stejně jako celá ta sezona,“ vzpomíná na ročník 2014/15, kdy se patnáctitisícový Varnsdorf poprvé v historii probil do nejvyšší soutěže.

Pavlo Rudnytskyy (vlevo) z Varnsdorfu a sokolovský kapitán Vít Vrtělka bojují o míč.

Jenže kvůli nevyhovujícímu stadionu se jí vzdal, zahrát si první ligu tak zůstane Rudnytského nesplněným snem. „Mrzí mě to, ale někomu se to povede, jinému ne, beru to, jak to je. Tehdy jsme na první ligu nebyli připraveni, pro klub to bylo asi správné rozhodnutí. Ale my jako hráči jsme to tenkrát trochu brali jako křivdu,“ cítí i po letech hořkost autor padesáti gólů v druhé nejvyšší soutěži.

Další šanci nakouknout do ligy už nedostal, skromný klub ze Šluknovského výběžku střídal dobré sezony s horšími, poslední dobou i kvůli ekonomické situaci bojuje spíš o záchranu než o postup, což platí i pro letošní sezonu. Po podzimu byl Slovan na odpis, na jaře se zvedl a tři kola před koncem ztrácí na čtrnácté místo dva body. „Podzim se nám nepovedl, ale teď děláme vše, abychom to udrželi,“ ujišťuje Rudnytskyy.

Na konec fotbalové kariéry se připravil, vystudoval trenérskou licenci A a v klubu už teď působí nejen jako hráč, ale i šéftrenér mládeže a kouč devatenáctky. Jeho pouto s Varnsdorfem se tak nepřetrhne ani až za pár dnů oblékne žlutý dres pravděpodobně naposledy.

O to víc nechce odcházet jako hráč podepsaný pod sestupem. „Nikdy jsem nesestoupil,“ rychle to zaklepe na dřevo, „tak snad se to nestane ani na závěr kariéry.“

Pak by i Rudnytského příběh měl šťastný konec, podobně jako ten Jindřiškův.