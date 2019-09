Pardubický kouč zářil: Dominovali jsme. Varnsdorf klesl na dno

„Měli jsme dobrý vstup, dali jsme gól, ale toho momentu jsme se zalekli, začali jsme to nakopávat a dostali se do útlumu, z něhož pramenil laciný gól. Ve druhé půli to směřovalo k remíze, ale my jsme se zase zavraždili hrubou individuální chybou, to je momentálně náš největší problém,“ štvalo varnsdorfského kouče Davida Oulehlu.

Zpravodajství Všechny zápasy 9. kola druhé ligy

Domácí Slovan vedl po trefě Bredy, v závěru první půle srovnal Jeřábek. Stejný hráč proměněnou penaltou ve druhém poločase zajistil favoritovi výhru. „Ta penalta byla úplně nesmyslná a my jsme bez bodu. Ale musíme se rvát dál,“ velel na klubovém webu Oulehla.

Pardubičtí suveréni Fortuna národní ligy nyní si tak na čele hýčkají bilanci 7-2-0 a před druhou Jihlavou si dál drží čtyřbodový náskok.

„Z vítězství máme pochopitelně velkou radost,“ uvedl pro web pardubického FK jeho trenér Jiří Krejčí. „V prvním poločase to nebylo z našeho pohledu úplně ideální, protože vývoj pochopitelně ovlivnil vedoucí gól domácích. Bylo důležité, že jsme do přestávky srovnali,“ navázal kouč.

Defenzivní záložník Jeřábek má na kontě již čtyři branky (z toho tři z penalt) a momentálně je nejlepším střelcem mužstva. Ve Varnsdorfu přitom určitě nebyl v dresu hostů jediným, kdo mohl rozšířit svoje střelecké konto.

„V utkání jsme dominovali, mohli jsme vyhrát vyšším rozdílem,“ poznamenal trenér Krejčí. „Po gólu volala obrovská Čelůstkova šance nebo několik dobrých střeleckých pozic, které měl Michal Kohút, ale gól jsme již nepřidali,“ mrzelo ho trochu.

O výsledek se ovšem jeho v euforii hrající svěřenci obávat nemuseli, protivník byl po přestávce víceméně bezzubý. „Druhou půli jsme měli ve své moci, kontrolovali jsme i závěr. Domácí se ani nepokusili o závěrečný tlak,“ kvitoval kouč Krejčí.