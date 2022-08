Holeňák prožil ve Varnsdorfu úspěšný debut. Vítězství si ceníme, chválil

Domácí šli do vedení po rohu a úspěšné ráně Zbrožka. Opava brzy vyrovnala zásluhou Kramáře, jenže ještě v 1. poločase vrátil Slovanu vedení kapitán Rudnytskyy po Ondráčkově centru.

Střídající Nigérijec Tanko pak z brejku dvě minuty před koncem zpečetil úvodní body sezony pro Varnsdorf.

„Neřekl bych, že Opava hrála špatně, ve druhé půli šla do rizika, trápila nás a zatápěla nám. Mohla hlavičkou vyrovnat na 2:2, to by pak bylo jiné,“ mínil Holeňák.

„Šli jsme ale vítězství naproti, kluci do hry dali srdíčko, za to jim děkuji. Hrozně moc si vítězství ceníme.“

Miroslav Holeňák jako trenér Varnsdorfu

Na první zápas dorazilo do Kotliny 1 130 diváků. A hostující kouč Roman West se mračil: „Chtěl bych se omluvit našim fanouškům za výsledek i za výkon. Začali jsme špatně, byli jsme nedůslední. Po střídání a změně postů to začalo vypadat lépe. Kopečný byl sám na malém vápně, měl vyrovnat. Tam se to zlomilo.“

V sobotu Varnsdorf nastoupí na trávníku Líšně, v neděli 14. srpna hostí Prostějov.