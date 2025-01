Fotbalový Varnsdorf povede Papoušek, povýšil z asistentské role

„Těším se na to, je to výzva. Samozřejmě vím, v jaké jsme pozici, ale pokusíme se o zázrak,“ slibuje pětinásobný ligový mistr s pražskou Spartou a Libercem.

Slovanu se ujímá v jedné z nejtěžších chvil od roku 2010, kdy klub ze Šluknovského výběžku do druhé nejvyšší soutěže postoupil. Čtyřbodový odstup od čtrnáctého místa jistě není nesmazatelný, ale Varnsdorf dlouhodobě pracuje ve skromných podmínkách a hráči se do něj nehrnou.

Z podzimního kádru jsou pryč Oluwatobi Adeleke, Deniss Stradins, Damani Camara, Hassan Usman, Tomáš Kubín a Filip Brdička. Jediným nováčkem je zatím obránce Kryštof Karban z ligového Jablonce.

„Máme více odchodů, ale věřím, že to postupně doplníme. Budeme čekat, kdo vypadne z ligových týmů a koho se podaří přivést. Odešlo hodně hráčů, kteří byli ofenzivní, takže bychom rádi přivedli útočníka. Jenže to by chtěl každý,“ uvědomuje si Papoušek.

Posílit potřebuje Varnsdorf v podstatě všude. „Ideálně na každém postu. Uvítali bychom křídlo, středního záložníka, stopera i krajního beka,“ žádá kouč. Ukáže čas, zda vedení klubu jeho přání vyslyší, zatím mu udělal radost alespoň brankář Martin Vaňák, jenž se po zranění zapojil do tréninku.

Petr Papoušek

Varnsdorf se bude chystat na druholigové jaro v domácích podmínkách, první přípravný duel sehraje v pátek 10. ledna s Vlašimí v Mladé Boleslavi. Narazí i na prvoligové týmy Hradec Králové (15. ledna) a Mladou Boleslav (22. ledna). Generálkou pro něj bude bitva s třetiligovým lídrem Ústím 22. února. O záchranu začne bojovat 1. března v Opavě. „Situace není lehká, kluci to vědí. Bude to těžké, ale možné je všechno,“ neztrácí naději Papoušek.