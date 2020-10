Kouřil? Nadstandard, vítá vyčouhlou posilu trenér Varnsdorfu

Stoper Kouřil už na jaře v Kotlině hostoval z prvoligové Karviné a do Varnsdorfu se pravidelně vrací, teď ho klub získal na přestup. „Pro nás je to nadstandardní hráč. V sestavě teď díky tomu máme víc možností, jak hráče poskládat,“ libuje si kouč na klubovém webu.

Jeho mužstvo je osmé s bilancí jedné výhry i porážky a čtyř remíz. „Sedm bodů není špatných, musíme být skromní a obezřetní,“ míní trenér.

„Dostali jsme šest branek, z toho tři z penalt. To není úplně zlé, ale taky víme, že máme prostor pro zlepšení. Právě v tom by nám měl ještě více pomoct Kouřil. V útočné fázi je to vždy to nejtěžší, tam máme velké rezervy. Chceme být kombinační, aktivní, ale ne vždy se nám to daří. Herně nejsme tam, kde chceme.“

Podle Oulehly jeho ekipě vyhovují spíš zápasy, v nichž se díky soupeři víc kombinuje. „Jenže ve druhé lize má většina týmů filozofii postavenou na dlouhé přihrávce, tedy překonání střední zóny bez kombinace. Je tam malé riziko ztráty na vlastní polovině a možnosti inkasovat,“ vykresluje.

„Pak se snaží tlačit soubojem na dlouhé míče a jdou do pokutového území, právě to nám nesedí. Jsme menší tým a silově slabší. I když teď se nám daří ho výškově zvedat díky příchodům Hasila, Zbrožka a Kouřila.“

Prosadit se do zavřené a zhuštěné obrany aktivním pohybem a kombinací je ve fotbale to nejtěžší. „Na to je třeba kvalitní technika, přesnost, vnímání prostoru a další věci. V tom zatím tak kvalitní nejsme,“ uznává Oulehla. „Proto nám víc sedí týmy, které chtějí kombinovat a víc se otevřou. Do plných se hraje těžko a jak první inkasujete, je zle.“

Zle je i pro záložníka Dominika Bredu, novic si utrhl křížový vaz v koleni a čeká ho operace. Oulehla si přál ještě získat útočníka, ale už je po přestupech. „Musíme vycházet z našich možností. Ať je to poloha města, ekonomika klubu. Není jednoduché najít hráče, který by splnil to, co je potřeba, a šel hrát do Varnsdorfu. Ale nebrečíme, snažíme si poradit, jak to jen jde.“