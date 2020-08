Chtěl jsem domů, Varnsdorf je moje rodina, říká navrátilec Zbrožek

„Já chtěl sám ukončit smlouvu v Hradci z rodinných důvodů. Ve Varnsdorfu jsem doma, byl jsem tady přivítaný s otevřenou náručí. Mám tady rodinu, máme holčičku, barák, takže jsem rád, že mi vyšel vstříc Hradec i Varnsdorf,“ děkoval 30letý stoper po sobotní bezbrankové remíze v Ústí.

V Hradci jste hrál stabilně, máte za sebou povedenou sezonu. Nelákalo vás tam pokračovat?

Byly v tom nějaké osobní problémy. Je mi 30 let, potřeboval jsem být doma, nechtěl jsem už nikam dojíždět. Jsem rád, že můžu být doma, že ještě můžu hrát fotbal. Vážím si každého zápasu, vážím si i toho roku v Hradci Králové, který byl prostě skvělý.

V posledním kole Hradec Králové porazil Sokolov a pomohl tak Varnsdorfu k záchraně druhé ligy. To už jste věděl, že se budete vracet?

Už se trošku jednalo, ale i kdybych se nevracel, tak jsem rád, že se to zachránilo. Varnsdorf je pro mě srdcovka, kluci, pan trenér, pan Gabriel (ředitel klubu). Je to taková moje rodina.

Jak to vzal hradecký kouč Zdeno Frťala, který vás předtím vedl i ve Varnsdorfu?

Probírali jsme to a on to lidsky pochopil. Máme mezi sebou nadstandardní vztah a doufám, že to tak bude pokračovat.

Když vás ve Varnsdorfu vítali s otevřenou náručí, to se to pak asi vrací dobře.

Přesně tak. Mluvil jsem s trenérem Oulehlou, řekl mi, že jestli se chci vrátit, tak není problém. A jsem rád, že můžu pomoct i nějakou zkušeností, co jsem získal. Tým je mladý a kluci potřebují trošku bič.

Respektují vás?

Myslím, že jo. Jsou charakterní, já už trošku něco prožil, tak se jim snažím pomoct. Nesmí to brát tak, že když někdo někoho seřve, že jim chce uškodit. Jsme jeden tým, jedna rodina. A někdo musí zařvat.

Druhá liga se letos hraje jen se čtrnácti týmy a dva sestupují. Co o tom soudíte?

Že to bude divoké! Každý tým přijde o čtyři zápasy, to je potenciálních 12 bodů, což je hodně. Bude to boj, podle mě se tabulka rozdělí, pět týmů bude hrát o postup a zbytek o padáka.

O to důležitější bude asi zachytit začátek soutěže.

To je vždy, ale letos obzvlášť. Jak někde psal pan trenér Frťala. Jakékoliv zaváhání nahoře i dole bude v tabulce strašně vidět.

Varnsdorf měl loni v průměru dva inkasované góly na zápas. Zlá vizitka pro defenzivu.

Kluci dostali pár přídělů, to jim hodně zkazilo ten průměr. Ale nebudeme koukat dozadu, je dobře, že se to zachránilo, a je jedno, jestli máte skóre 100:100, nebo 1:1.

Když bydlíte přímo ve Varnsdorfu, jak se dostáváte na stadion? Pěšky, či na kole?

Kolo mám v garáži, jezdím autem (smích). Koukám na stadion z balkonu, mám to asi třicet vteřin, ale často jedu autem, protože pak třeba musím ještě zařídit nákupy.