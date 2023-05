Po potlesku smutek. Fotbalový Varnsdorf do baráže nejde

„Karviná jde za postupem a mě těší, že jsme proti ní dokázali podat takový výkon, ale je to zakalené tím, že jsme nevyhráli,“ smutnil varnsdorfský trenér Miroslav Holeňák.

Slovan dvakrát vedl díky trefám Schöna a Dufka, hosté dorovnali po zásazích Málka z penalty a Ezeha v závěru zápasu. „Myslím, že jsme si dneska zasloužili vyhrát, ale bohužel jsme zklamali v koncovce,“ litoval Holeňák.

Nakonec by ani vítězství nebylo Varnsdorfu už nic platné, pomohlo by jen v případě, že by zároveň konkurenti Příbram a Vyškov zaváhali. A to se nestalo.

Slovan před 580 diváky aspoň zkomplikoval návrat do elitní soutěže Karviné, ta mohla v případě výhry už slavit, takhle potřebuje ještě doma bod s již sestupujícím Třincem. Varnsdorf končí v neděli v Opavě, která se zachraňuje.