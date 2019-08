Varnsdorf potupa probudila. Kluci dřeli, klobouk dolů, lebedil si kouč

Po neděli už zase v přebudovaném týmu vládne dobrá nálada, tři body zařídily góly Schöna a Micovčáka. „Musím poděkovat mužstvu, jak to odehrálo. Kluci dřeli, klobouk dolů. Jihlava je nesmírně kvalitní, takže jsme hráli s respektem, ale věděli jsme, že i my tu kvalitu máme. Když na to budeme navazovat, body přijdou,“ uvedl Oulehla na klubovém webu.

Zatímco v Hradci vládl ve varnsdorfské defenzivě chaos, proti Jihlavě už hráči dodržovali Oulehlův řád. „Pracovali jsme v utkání tak, jak jsme chtěli. Zhušťovali jsme prostory, četli jsme hru soupeře. Měli jsme náznaky tří až čtyř přechodů, ale nedotáhli jsme to. Druhou půli měly ty přechody parametry, hráči pracovali na hraně svých možností,“ ocenil kouč.

Všechno přitom před zápasem hovořilo proti Varnsdorfu. Předchozí průšvih. Křehká defenziva. Vstup do 2. ligy bez výhry. Ta první přišla proti soupeři, který před víkendem vládl tabulce.

„Celý týden jsem četl, jak se nám na půdě Varnsdorfu nedaří, jak Varnsdorf poslední zápas v Hradci nezvládl, pohled na tabulku... A moji hráči s tím vším pracovali v hlavě. V posledních zápasech jsem byl na hráče hrdý, teď jsem neuvěřitelně naštvaný. Přijeli jsme sem na výlet,“ čertil se jihlavský trenér Radim Kučera. „Vědět, jak k utkání přistoupí, tak jsem vzal úplně jiný tým.“

Varnsdorf kolaps v Hradci nabudil, Jihlavu ukolébal. „Hráči si asi mysleli, že se soupeř porazí sám. Ten dostal minule facku, což ho postavilo na nohy,“ viděl hostující Kučera. „Nechápu, jak takhle může hrát tým, který bojuje o 1. místo. Hráči si to odskáčou.“