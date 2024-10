Velké posilování „béček“? Zápasy jsou někdy neregulérní, míní trenér Kopecký

Co se po famózním startu stalo?

Když jsme vyhráli v Brně, nelítali jsme v oblacích, protože jsme věděli, že máme nějakou kvalitu. V úvodu sezony jsme byli hodně produktivní, vyvarovali jsme se hrubek, kterých teď sekáme hrozně moc. Jde převážně o chyby individuální. A bohužel sbíráme i červené karty. Nechci říct, že to je smůla, ale současné období pro nás není snadné. Také nám ublížil odchod Amblera do Dukly, měl tři branky a asistenci. Nepodařilo se nám ho nahradit. Byl jsem se podívat na Duklu v Teplicích a on hraje v základu. Pro nás to je velké oslabení.

Zato se vrátil po trestu za ovlivňování výsledků střelec Firbacher, jak moc vám pomůže?

Je tady dva týdny, měl menší zdravotní problémy. Trénoval v Chlumci nad Cidlinou, což nechci podceňovat, ale druhá liga je o něčem jiném. Bylo vidět, že má tréninkové i herní manko. Časem získá jistotu. Góly dávat umí. Pracujeme s ním individuálně, aby se vrátil, kde byl nebo mohl být.

Proč děláte chyby?

Nezkušeností. Když se podíváme na hráče, kteří přišli, tak se s druhou ligou teprve seznamují. A rozdíl mezi ní a třetí ligou je hrozně veliký. Liberečtí nebo jablonečtí béčkaři, kteří u nás hostují, sice někdy naskočili za ligové áčko, ale pořád jim zkušenost chybí. Věkový průměr máme do 23 let. Po juniorkách jsme nejmladší a máme nejméně zkušeností, to rozhoduje. Oni se kluci snaží, ale potřebují čas, bohužel my zase potřebujeme taky body.

Když jste mluvil o béčkách ligových klubů, váš šéf Vlastimil Gabriel považuje účast rezervních týmů ve druhé lize za neférovou. Co vy?

Já s tím souhlasím. Baník Ostrava to klidně posílí třemi čtyřmi hráči, pak zase jindy přijedou s juniorkou. Mělo by být nějaké omezení v počtu hráčů, kteří mohou béčko posílit. V určitých zápasech je to neregulérní.

2 výhry ze 12 kol má Varnsdorf s 9 body je poslední.

Upínáte se teď k jarní části sezony, kterou mívá Varnsdorf lepší než podzim?

Mému předchůdci Mírovi Holeňákovi se jeho tým po podzimu rozpadl, na jaře se zachránili díky někomu jinému v předposledním kole. Hráli o sestup i s hráči, kteří pak šli do první ligy. My nepodléháme ničemu, žádné panice, týden co týden se prostě snažíme pracovat. Výsledkově se nám to bohužel nedaří, to potřebujeme zlomit.

Ale zase tu nikdo nepanikaří a nedává ultimáta, majitel Gabriel je známý tím, že má s trenéry trpělivost, i když se nedaří.

Každý trenér chce bodovat, dáváte tomu něco a přejete si, aby se to vrátilo. Nejen kvůli sobě, ale i kvůli lidem tady, panu Gabrielovi, hráčům, fanouškům. Já mám fotbal rád. I prostředí ve Varnsdorfu, něco jsem tu už prožil. Jsem tady šťastný, o to víc mě to mrzí. V posledních čtyřech kolech nás potopily brutální chyby. I netaktické fauly, které jsou na hraně červených karet, ale rozhodčí si je obhájí, protože kluci tam jdou nešikovně.

Působíte nějak na psychiku hráčů, když jste poslední?

Teď psychologie musí být. Hráči se snaží, potřebují se sami uklidnit. Když jim to prostě jen nejde, nemá cenu to někam tlačit. Přísnější jsem, jen když tam nevidím nasazení a herní disciplínu. Pokud se chceme odrazit, začíná to od tréninku.

Trenér Ivan Kopecký.

Zanedlouho potkáte v domácím poháru prvoligový Baník Ostrava, kde jste také působil. Máte to už v hlavě?

Vůbec ne, potřebujeme hlavně bodovat ve druhé lize. Ale samozřejmě to bude svátek pro diváky i pro hráče. Odměna pro všechny, ale soutěž je prvořadá.

Máte šanci jít v poháru ještě dál a Baník vyřadit?

Pro ně i pro nás je škoda, že vypadli v Konferenční lize, mají teď jen ligu a pohár. Týmy, co hrají v Evropě, toho mají tolik, že když je chytíte třeba zrovna po zápase v pohárech a jste odpočatí, tak je vždycky šance. Ale Baník má teď jen jednu soutěž, v tom má velkou výhodu proti Spartě nebo Slavii.