Zázrak z Kotliny. Jsou tady ligoví hráči bez hlavy na ligu, říká kouč Varnsdorfu

„Teď je to pro všechny větší zábava, protože sbíráme hodně bodů, což člověka těší a nabíjí energií. Já bych hrál klidně pořád dvakrát týdně, baví mě to,“ svěřil se kouč, který jako hráč nastupoval i v německé bundeslize za Duisburg.

Mužstvo z příhraničí převzal v zimě po Davidu Oulehlovi, jehož zlanařil Žižkov, ale zpočátku to drhlo. Za celé jaro Varnsdorf doma nevyhrál, nestřílel góly a záchranu stvrdil až v předposledním kole.

Teď? Pravý opak.

Slovan je na své půdě neporažený a střeleckou potenci zdvojnásobil. Po deseti kolech, což je třetina soutěže, je druhý, tedy na barážové příčce. Vede smečku pronásledovatelů nahánějících vedoucí Brno, které je o sedm bodů napřed. Varnsdorf však ve středečním poháru Zbrojovku odzbrojil a po heroické výhře 4:2 v prodloužení ukázal, že se s ním musí počítat na všech frontách.

„Na jaře jsme nedokázali doma vyhrát, teď máme v Kotlině ve 2. lize pět vítězství,“ zmínil Drsek, že jeho tým je na svém hřišti bez ztráty bodu nejlepší. „Se současným ziskem panuje spokojenost. Byl bych ale rád, kdybychom dokázali zápasy dovést do vítězného konce v klidu a nedělat chyby, že by tam gólman pořád musel házet parády. Vždy tým podržel a dal nám šanci bojovat až do poslední minuty,“ velebí trenér vousáče Adama Richtera.

I naposledy ve 2. lize zářil, v Chrudimi udržel první čisté konto sezony. Výsledek 0:0 býval pro Varnsdorf dříve téměř klasický, teď je neobvyklý. Góly sice i dostává, ale hlavně je sází. V poháru to už zase ladilo. „Zbrojovka má jméno a kvalitu, aby opět hrála v 1. lize. Myslím, že tam bude patřit, i když my budeme chtít udělat co nejvíc bodů,“ vzkázal Drsek po postupu do osmifinále.

Proměna herní i výsledková souvisí s proměnou kádrovou. „Chtěli jsme, aby pro defenzivu zůstal Hasil, ale chápu, že si ho Teplice stáhly. Měl dobrý konec sezony. Na druhou stranu přišli hráči, kteří nám v ofenzivě dokážou dělat zajímavou hru. Umíme být kreativní, dostatečně rychlí a udeřit ze standardek,“ vykresluje Drsek varnsdorfské zbraně.

Esem se stal Bojan Dordič, který se do Kotliny vrátil přes Liberec, Opavu a Tuzlu. Po svém comebacku řádil, motivován dokázat, že by si zase zasloužil místo v 1. lize. Dal čtyři góly ve třech zápasech, ale pak se střelecky odmlčel. „Vždy chce dát gól, strhnout to. Ví, že někdy musí hrát kolektivněji. Když přišel, padalo mu to, teď ne. Ale věřím, že pro nás bude dál nadstandardní. On může pomoct nám a my jemu taky, aby se někam posunul v zimě nebo létě. Je pracovitý,“ oceňuje Drsek na Balkánci.

V týmu je zdravá konkurence, kouč několikrát posadil mezi náhradníky i opory Rudnytskyyho či Zbrožka. Za nemocného Vaňáka zaskakoval na pozici brankářské dvojky kouč gólmanů Porcal. Drsek tuší, že pár jeho hráčů má na víc než na skromný Varnsdorf. „Jsou tady někteří nadstandardní hráči. Normálně by měli hrát ligu, ale bohužel na to nemají hlavu, nejsou schopní s ní pracovat, proto hrají pořád u nás.“ Ale znamenitě, ukazuje se.