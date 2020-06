Varnsdorfský kouč Oulehla: Jako bychom hráli proti Spartě, Slavii a Plzni

„Když hrajete doma s Hradcem, jedete do Jihlavy a hostíte Žižkov, to je, jako když máte Spartu, Slavii, Plzeň. Člověk moc nemůže počítat s bodovým ziskem. Vítězství v Ústí je pro nás dar z nebes!“ kochal se po výhře 3:2 trenér David Oulehla.



Varnsdorf je díky tomu už 10 bodů nad sestupem, byť stále třetí od konce. „Odskočili jsme a jsem rád, že máme pořád určitý klid,“ těší Oulehlu i brankáře Miroslava Samoela. „Máme teď menší polštářek, ale chtěli bychom co nejdřív o kousek výš. Ať můžeme hrát naši hru a ne se pořád koukat pod sebe, jak se na nás tlačí. Pro nás fantastických šest bodů zvenku,“ zářil gólman Samoel.

Před restartem nezískal Varnsdorf ani jednu venkovní výhru, rázem má dvě. Zásadní body! „Neřekl bych, že nám venku vyhovuje hra na brejky. Hrajeme poctivě jako tým, skáčeme do střel, bojujeme. I doma jsme hráli dobré zápasy, i když s porážkou. Ale je lepší vybrat si čtyři góly v jednom utkání (se Žižkovem) a v dalším vyhrát,“ míní brankář Slovanu.



Chybí devět kol, Varnsdorf ještě vyhráno nemá. „Tým je mlaďoučký a je to vidět. Když pozoruji, jak si poradí se složitými situacemi ústečtí Peterka nebo Richter, to je úplně o něčem jiném. My jančíme, párkrát se něco nepovede a jsme pod tlakem, kazíme jednoduché věci,“ líčí kouč.

Nikoho však po jedné chybě neodepisuje. „Samoel, Rudnytskyy a Kouřil jsou naše tři stěžejní kameny. Ale i ostatní, když pracují, jsou poctiví a mají charakter, mám tendenci podržet. Ale všechno má hranici.“

Ústí bylo v derby lepší, body shrábli hosté. „Od nás to nebylo hezké utkání, ale my jich odehráli spoustu krásných, chválili nás, ale bez bodů to bylo k ničemu.“ Dnes Varnsdorf hostí v 17 hodin Prostějov. „Výhra by nás dostala do klidnějšího stadia. Pak už by nám chybělo šest sedm bodů k záchraně,“ počítá Oulehla.