Varnsdorf vypadl ze špičky. Když chcete moc, nemáte nic, řekl kouč

Prohráli jsme zápas, který jsme nemuseli, ale hlavně neměli prohrát. Měli jsme katastrofální vstup do utkání, kdy jsme brzy inkasovali dva góly. To nás trochu přibrzdilo, byla to facka hned na začátek,“ štvalo varnsdorfského trenéra Miroslava Holeňáka, že Slovan za 13 minut ztrácel u nováčka 0:2.

„Poté jsme se srovnali a převzali iniciativu, tlačili jsme soupeře a zaslouženě snížili na rozdíl jedné branky. V poločase jsme si dost důrazně řekli, že to takhle dál nejde a musíme naši hru zlepšit. Do druhé půle jsme šli s tím, že zápas otočíme,“ líčil Holeňák. „To se nám ze začátku dařilo, soupeře jsme přehrávali a vynutili jsme si druhou penaltu. Když už to vypadalo, že se nám obrat podaří, vyrobili jsme velmi hrubou chybu a úplně zbytečně si nechali dát třetí gól, na který už jsme nedokázali reagovat. Potrestali jsme se sami.“

Varnsdorf srovnal díky dvěma penaltám, které obě proměnil kanonýr Dordič, rozhodující gól ovšem inkasoval rovněž z pokutového kopu; prosadil se Šmiga.

Ani s Příbramí Varnsdorfu nevyšel začátek, po Čejkově trefě prohrával 0:1. Radosta sice ve druhé půli srovnal, ale Osmančík pak rozhodl o výhře hostů. Kotlina poprvé padla.

„Hrálo se ve velkém tempu. Protože přesně takto chceme hrát, tak jsme sestavu hodně prostřídali a možná těch změn bylo až moc, což jde za mnou. Prohospodařili jsme první poločas, ale za druhý musím před kluky smeknout. Chtěli se zápasem něco udělat, snažili jsme se Příbram zatlačit, ale ta zlobila z brejkových situací,“ řekl Holeňák pro klubový web. „Nedokázali jsme se s tím vyrovnat, škoda, že jsme ten zápas nedokázali dotáhnout aspoň do remízy, ale to tak někdy bývá, když člověk chce moc, nemá nic.“

Varnsdorf je po sedmi kolech v tabulce osmý, ale stále má zápas k dobru. Ve čtvrtek ho dohrává na hřišti Dukly Praha.