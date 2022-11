Radosta vrátil Varnsdorfu radost. Fotbalisté vyhráli poprvé od hrozné scény

Slovanem otřásl incident kanonýra Bojana Dordiče, který měl na tréninku šermovat nožem před trenérem brankářů Radkem Porcalem po vzájemné potyčce. Kvůli tomu nocoval v policejní cele. Tým z Kotliny pak remizoval s Chrudimí a padl v Karviné. Až napotřetí vyhrál a potvrdil parádní podzimní formu.

„Výsledky s tím, co se stalo, spojené nebyly, jen se nám nedařilo v koncovce. Sice to na tréninku byla hrozná scéna, ale nikoho to tady nepoložilo, jsme silný tým herně i psychicky,“ tvrdil hrdina poslední leče Radosta, host z Teplic.

V závěru 1. půle odražený míč parádně pověsil do šibenice, po pauze skóroval po pasu agilního Nigerijce Tanka. „Druhý gól byl těžší, na našem nevyzpytatelném hřišti není snadné střílet z první. Pak jsem se tlačil do hattricku, měl jsem na něj velkou chuť, ale nevyšlo to.“

Vadit to nemuselo, i díky skvělým zákrokům brankáře Vaňáka už domácí výhru před 525 diváky uhájili. Jednu šanci hostů vytáhl na břevno, zneškodnil i několik dalších. „Porazili jsme Líšeň, která dlouhodobě hraje dobře. Ukázali jsme tím, že patříme nahoru,“ blaží Radostu. „A můžeme jít do zimní pauzy s dobrým pocitem.“