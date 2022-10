Hlavně se z 2. místa nezbláznit, uklidňuje trenér Varnsdorfu Holeňák

Opravdu ne?

Myslím to vážně. Naše postavení je výborné, ale tabulka tak našlapaná, že třikrát prohrajete a jste desátí. Mít větší náskok, řeknu oukej, ale zatím 2. místo nic neznamená. Nepřeceňujeme ho, i když radost máme, to nechci kecat. Jen se tím nemůžeme nechat ovlivnit a připustit si, že jsme dobří.

A nejste?

No jo, ale nesmíme tomu věřit. (smích) Musíme šlapat dál, jinak by nás to semlelo.

Co vás do špičky dovedlo?

Že jsme si na nic nehráli, nelítali v oblacích. Náš fotbal je poctivý, to je naše cesta. Tohle nás nahoru dovedlo i taky nás tam udrží. Jen se neuspokojit, ale kluci si to uvědomují a my taky. Není důvod se z toho zbláznit.

Dali jste 20 gólů, což je druhá nejlepší vizitka. Čím to?

Chceme hrát aktivně a já jsem rád, že nezůstáváme jen u řečí, ale že se to snažíme plnit na hřišti. Fanoušky i nás víc baví, když zápas skončí 3:1 nebo 3:2, než když je 0:0 či 1:0. Ale nechci nás moc chválit, všichni víme, jak to pak dopadá.

Už loni hráči snili o baráži, krotíte je, nebo ten sen podporujete?

Není potřeba, to je hrozně daleko. O tom jsme se vůbec nebavili. Pořád platí, že bychom chtěli navázat na minulý ročník, protože ten byl dobrý. A hrát atraktivně, bavit lidi. Zatím se to daří. Je předčasné náš cíl přehodnocovat a není ani důvod.

Krouží kolem týmu manažeři?

Nic takového jsem nezaznamenal, ale třeba se to k nám jen nedoneslo. Tohle je náš další cíl, vychovat některé kluky a posunout se do 1. ligy. Každý trenér chce mít nejlepší hráče a ještě se posilovat, ale taky si uvědomuji, že pro náš klub i kluky by bylo fajn, aby si zakopali nejvyšší soutěž. S trenérem Petrem Papouškem jsme s tím do toho šli. Věřím, že o kluky bude zájem. A já jsem jenom rád. Někteří si ligu zaslouží, někteří na ni mají. Pak se změny musí udělat rozumně, od toho je tady pan Gabriel (šéf klubu). My s panem Papouškem jsme tu od toho, abychom kluky posunovali výkonnostně nahoru.

Co ještě vylepšit?

Na venkovních hřištích se nám už něco povedlo, ale pořád je to málo. Stále těžíme z toho, že se nám daří doma, což byl náš plán, být doma silní. Ale venku máme co dohánět. Třeba naposledy ve Vyškově jsme sice nepropadli, ale nebyli jsme tak nebezpeční. Tenhle bod nás musí hnát ke zlepšování. Jedině když zabereme venku, tak se na špici udržíme.

Ve středu vás čeká pohár na Slovácku, jak k němu přistoupíte?

Slovácko hraje evropské poháry, je favorit, my ho zkusíme co nejvíc potrápit. Nejsme tak naivní, že bychom tam jeli vyhrát, i když si to přejeme. Nepojmeme to jako výlet, jdeme to zkusit. Bude to pro kluky měřítko, srovnání s ligou, zápas nám ukáže trošku pravdu.

Jste rodák ze Zlína, je pro vás duel v Uherském Hradišti prestižní?

Míň, než kdyby šlo o Zlín. Ten jsem si při losu přál.