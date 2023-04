Varnsdorf dál dělá „vzrůšo“. Už se nemusíme třást, těší kouče

Ekipa z Kotliny si zavařila před týdnem v domácí dohrávce proti Dukle. Rupla 3:4, když po první půli ztrácela už 0:3. Dvěma góly v samém závěru se aspoň nadechla a proti Slavii podala zodpovědný výkon podpořený nulou brankáře Vaňáka. Chytat nesměl Sirotník, neboť hostuje právě ze Slavie.

„Jsme rádi, že nám poradil, jak na Slavii. Dostane od nás pochvalu,“ zubil se Vaňák po své šesté nule v sezoně. „Byla těžká, i když jsem neměl extrémně moc zákroků. Ale šikovní mladí slávisté nás tlačili a na obranu jsem musel pořád řvát, až mám vykřičený hlas. Kluci mi pomohli, skákali do střel.“

Zápas v nastaveném čase první půle rozhodla hlavička Osmančíka po rohovém kopu. „Slavia nám to udělala hodně těžké, pomohla standardka a velká poctivost, odhodlání,“ pochvaloval si Holeňák. „Po Dukle jsme naznačovali, že když nám to herně nepůjde, musíme dát do hry srdíčko. A kluci ho tam dali. Poctivě to odmakali.“

Soupeř v sešívaném dresu přilákal do Kotliny nadstandardní návštěvu, přišlo 985 diváků. „Vynadal jsem hlasateli, proč radši neřekl 1 001 lidí,“ zasmál se Holeňák. „Rád bych, aby takhle chodili dál. Nebo ještě ve větším počtu. Věřím, že příště pro ně přidáme víc fotbalovosti i střel, to nám chybělo.“

Varnsdorf je pátý, jen bod od třetí, tedy barážové příčky. „Těší nás to, pomaličku chceme šplhat nahoru. Jsme rádi, že jsme udrželi kontakt. Nezapírám, i to je pro nás důležité. Kluci věděli, že proti Slavii se láme, jestli se budeme prát nahoře, nebo ještě o záchranu. Nechci říct, že se to vyřešilo, ale prozatím se to přiklonilo na tuhle stranu,“ oddechl si kouč Slovanu, jehož tým v neděli nastoupí na půdě Olomouce B.

Dvanáct bodů náskoku na sestupové příčky dává devět kol před koncem Varnsdorfu klid. Se 34 body se nepadá. „Jsme zachránění, můžeme koukat už jen nahoru, to jsme chtěli,“ líbí se Vaňákovi. Holeňákovi také: „Jsme rádi za tyhle příjemné starosti, nemusíme se třást.“ Třást se naopak můžou soupeři před Slovanem.