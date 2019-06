Z naší strany fantastická sezona, lebedí si varnsdorfský brankář Porcal

„Kdyby nám někdo před sezonou řekl, že skončíme šestí a budeme mít 48 bodů, asi bychom tomu nevěřili. Byla to z naší strany fantastická sezona,“ radoval se v klubové televizi varnsdorfský brankář Radek Porcal.

Slovan zakončil druholigovou sezonu skvěle, v derniéře doma rozdrtil Znojmo 7:1 a poslal ho do třetí ligy. „Jsem rád, že jsme divákům udělali radost, protože na jaře jsme jim zase až tak moc radosti nedělali, výsledky jsme tak dobré neměli. Takže tohle byla krásná sladká tečka za úspěšnou sezonou.“

Sám Porcal ji mohl ještě vyšperkovat gólem, za stavu 3:1 se postavil k penaltě, ale neproměnil ji. „Kopl jsem to špatně. A pak jsem o poločase říkal klukům, že mi teď musejí pomoct. Kdyby se ten zápas prohrál, nebo i zremizoval, tak by to šlo za mnou, protože ten čtvrtý gól byl rozhodující.“

Naštěstí gólostroj zařídili jiní, útočník Adam Ondráček se blýskl hattrickem. „Pro Znojmo to bylo hodně těžké. Hráli o život, nikomu nepřeju, co musejí zažívat. Soucítím s nimi, musí to být strašně těžké. Nikdy bych to nechtěl zažít,“ vyznal se Porcal, který odchytal svůj dvoustý druholigový zápas a stal se také nejlepším brankářem letošního ročníku. Vychytal 15 nul a odehrál plných 2 700 minut jako jediný ze všech gólmanů v soutěži.

Konečné šesté místo bral i trenér David Oulehla: „Je hodně slušné, nebudeme skromní. Spíš jsem očekával tuhý boj o záchranu, v lepším případě horší spodní polovinu tabulky, nakonec musím před klukama smeknout. Jediná kaňka byla v produktivitě, branek jsme dávali málo, v tom se chceme v příští sezoně posunout.“