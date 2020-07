Fotbalisté Varnsdorfu nad propastí. V posledním kole budou hrát o přežití

„Tušil jsem od začátku, že se o to budeme rvát až do posledního kola. A pořád věřím, že to zvládneme,“ je přesvědčený varnsdorfský kouč David Oulehla.

Patnáctý Slovan nyní ztrácí na čtrnáctý Sokolov jeden bod a má s ním lepší vzájemnou bilanci. V případě porážky Sokolova v Hradci Králové by mu tak k záchraně mohla stačit i remíza s Líšní. Naopak vítězství Sokolova v Hradci by stvrdilo sestup Varnsdorfu.

Zpravodajství z 29. kola FNL

Jasno už má Dukla, která si vítězstvím 2:1 nad Slovanem zajistila třetí místo a tím pádem účast v baráži o první ligu, pokud se ovšem bude hrát. Čeká se na rozhodnutí pátečního Ligového grémia, zda se dohraje prvoligová skupina o záchranu. Ta je nyní přerušená kvůli nákaze, která se šíří v týmu Karviné.

„My jsme cíl splnili a teď čekáme, jak rozhodne generalita. Za vítězství nad Varnsdorfem jsem rád, ale takový výkon by nám na úspěch v baráži nestačil,“ tvrdil v klubové televizi kouč Dukly Roman Skuhravý.