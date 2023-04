Konec? Ne! I bez afrických peněz ho fotbalový Varnsdorf odvrátil

„Teď už jsme zachránění, říkám si, že 34 bodů bude stačit. Takže přihlášku do druhé ligy určitě podám,“ řekl po nedělní výhře 1:0 nad slávistickým béčkem Gabriel, vystupující v trojroli majitel klubu, prezident a předseda představenstva.

Když v létě podepsal smlouvu s africkým investorem, vypadalo to na hojnější časy v zapomenutém koutě republiky. Jenže aby se kontrakt aktivoval, musel zájemce složit určitý finanční obnos. Nesložil ho dodnes a čas se krátí.

„Ještě nezaplatili. Naději jsem už ztratil dávno, ale pořád si člověk říká, co kdyby...“ pravil Gabriel. „I tak bychom měli příští sezonu dát, i když hodně na hraně.“

Rozpočet skromného klubu rodinného typu je poslední čtyři sezony 17 milionů korun včetně mládeže. „Všechno je dražší, inflace vysoká, takže v podstatě máme stále méně peněz. Pořád se brodíme v bahně,“ posteskl si zkušený funkcionář. „Shánět peníze je peklo a v našem regionu nic není, žádný průmysl. Jestli si někdo myslí, že na sever přijede prezident a najednou se budou peníze sypat svrchu, tak to těžko. Odkud?“

Fotbalisté Varnsdorfu oslavují s diváky výhru.

O šumech, že se na druhou ligu ptal českolipský Arsenal, Gabriel tvrdil: „Šlo by jedině sloučit kluby, ale termín je pryč, muselo by se to nahlásit do konce března. Ale asi je to opustilo, nebylo to tak snadné, jak si mysleli. Museli by minimálně rok hrát tady. V téhle fázi to padlo.“

Arsenal vévodí divizi B a je blízko postupu do 3. ligy. „Oficiální žádost nezazněla, s nikým jsem nemluvil, nerad bych šířil paniku,“ uvedl předseda českolipského klubu Petr Šimoník. „Navíc co vím, tak pan Gabriel potíže zažehnal.“

Klubu, který objevil plno talentovaných hráčů i trenérů, však stopka hrozila. „Mění se to každým dnem, vycházelo to z určité reality,“ podotkl Gabriel. „Ještě se s hráči musíme bavit o smlouvách na nový ročník, to bude taky složitější.“

Třeba přibudou i příjemnější starosti. Slovan pod vedením trenéra Miroslava Holeňáka atakuje baráž, je na pátém místě. „Určitě bychom si ji rádi zkusili. Kde jsme, je pro nás nadstandard. Hráčům jsem řekl, že pro ně musí být cíl co nejvyšší umístění. Ne že se budeme koukat jen pod nás, ale že se musíme dívat nahoru. Snad to pochopili. Jsou dobrá parta, bojují. Postup do ligy by nám finančně pomohl, ale i bez něj se s tím nějak musíme poprat.“