Fotbalový Varnsdorf má spoustu střelců. Zatím jen na tabuli v šatně

Loni nasázel Slovan jen 20 branek ve 26 zápasech, teď má po dvou kolech tři. Po porážce 1:2 v Jihlavě stejným poměrem porazil doma Žižkov. „Jsem sám zvědavý, jak na tom střelecky budeme po podzimu. Vím, že někteří si napsali po šesti gólech.“

Po jednom už mají Bláha, navrátilec Dordič a kapitán Rudnytskyy. „Rudňa marodil, gól by mu mohl pomoct. Když ho Žižkovu dal, herně se zvedl,“ vnímal trenér, který přišel v zimě, ale až v neděli slavil první domácí výhru díky gólu v 5. nastavené minutě. „Tým to potřeboval, kluci dřeli až do konce. V Jihlavě jsem byl hodně nespokojený, hráči to pocítili v trénincích, teď si spravili chuť.“

Vítězná euforie fotbalistů Varnsdorfu.

Varnsdorf bude kádrově ještě silnější, než je teď. „Chybí nám Kouřil, Hepner, který se zranil v Jihlavě, administrativně dotahujeme příchod Lukáše Huška,“ zmínil hráče Sparty, který má tři ligové starty za Pardubice. „Měli jsme i nějaká bebíčka. A ještě Dominik Breda se po operaci křížového vazu necítí, aby šel do mistráku. Budeme mít hodně hráčů a můžeme prostřídávat. Někdo může být nafouklý, že nehraje, ale první je tým, pak hráči. Rozhodne forma.“

I proti Žižkovu, který po vyloučení hrál o deseti, si Drsek střídáním pomohl. „Z placu kluci nechtějí, když je nás o jednoho víc, ale chtěli jsme něco změnit. A vyplatilo se to.“

Třeba jde o první krok k pohodovější sezoně. Loni Varnsdorf zachraňoval 2. ligu až do konce. „Chceme na podzim co nejvíc bodů, ať máme klidnější polštář.“