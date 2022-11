Fotbalisté Varnsdorfu klesli po porážce s Karvinou mimo barážovou zónu

„Výkon nebyl špatný, ale nedostali jsme se do koncovky – musíme být produktivnější. Před klukama ale smekám, hráli dobrý fotbal. Karviná podala výborný výkon v defenzivě.“

Rozhodl vstup do utkání, exligový celek nejdřív trefil břevno, po deseti minutách už jásal, když brejk přetavil v gól Málek. Varnsdorf pak tlačil, ale míč do sítě nedostal.

„Obrovsky cenná výhra, i když fotbal asi nebyl pro oko diváka líbivý. My jsme chtěli zápas zvládnout a Varnsdorf přeskočit – to se povedlo, přestože nás soupeř místy přehrával. Jsme rádi za nulu vzadu, měli jsme však i štěstí. Ale to přeje připraveným,“ holedbal se domácí trenér Tomáš Hejdušek.

Druholigový podzim Varnsdorf zakončí doma v neděli od dvou odpoledne s Líšní, která je druhá. Ztrácí na ni čtyři body. Ve vyrovnaném čele tabulky je Slovan jen šest bodů za vedoucí Příbramí.