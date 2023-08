Ze špičky na dno. Fotbalový Varnsdorf doplácí na letní rozvrat

Naposledy Slovan v neděli nestačil v Kotlině na Táborsko, padl 0:2. „Mrzí mě, že jsme ten zápas nezvládli. Nebyli jsme favorit, ale věřili jsme, že bychom se mohli odrazit ode dna. Bohužel to nevyšlo,“ litoval na pozápasové tiskovce kouč.

Svým hráčům vyčítal hlavně nedostatečnou zarputilost. „Hosté si počínali hladově, šli do toho za cenu sebeobětování, že přijdou k nějakému šrámu. To jsem u nás neviděl. Také proto jsme inkasovali první gól, bohužel jsme se pak dostali ještě pod větší tlak a byla to z naší strany ještě větší křeč.“

A místo vyrovnání přišel druhý úder Táborska. „Nějaký tlak jsme měli, ale nemáme kvalitu tu situaci dokončit. V předfinální fázi je to velká hektika, mělo se to řešit kombinačně, po zemi, ale máme tam velké ztráty, což nás sráží,“ vidí kouč.

Táborsko je nyní spíše v roli Varnsdorfu z minulé sezony, výhra ho vyšvihla na třetí místo, je jen bod od vedoucího Vyškova.

„Vůbec si nemyslím, že by Varnsdorf měl být na pozicích, kde se momentálně pohybuje. Čekali jsme obrovsky těžký zápas, soupeř chce za každého stavu hrát fotbal, což je super. Jsem moc rád za povedený vstup do sezony i za to, že jsme to tady zvládli,“ těšilo trenéra Táborska Romana Nádvorníka.

Varnsdorf doplácí na letní rozvrat úspěšného kádru, který loni bojoval o postup do první ligy. Chybí mu Nigerijec Tanko a jeho 15 branek, pryč jsou i sedmigóloví Osmančík se Schönem. Všichni se prodrali do nejvyšší soutěže, Tanko už sází góly v Ostravě, Osmančík je v Českých Budějovicích, Schön v Jablonci. Dohromady v minulé sezoně vyrobili víc než polovinu branek Slovanu.

Obrana se rozpadla kompletně, zmizely dvě stálice, Richtera si vytáhl Žižkov, Zbrožek ukončil profikariéru. Pryč jsou i Ludvíček a Kurka. Ve skromném Varnsdorfu to takhle chodí už roky, ale tak radikální obměna je neobvyklá i tady. „Není snadné skládat nový tým, ale taková je situace a my se s ní musíme vyrovnat,“ velí Holeňák.