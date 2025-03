Míň cizinců, utužení ducha. A makat. Varnsdorf hledá recept na záchranu

„Situace byla a je těžká, ale když mi to pan (majitel) Gabriel nabídl, byl bych alibista, kdybych řekl ne. Zvlášť když jsem to sám chtěl. Udělám sto procent a zkusím Varnsdorf zachránit,“ vyhlásil bojovně.

Hned první jarní kolo a výhra 1:0 v Opavě daly naději, v neděli však Slovan doma podlehl mocně vyzbrojené Zbrojovce Brno 0:3 a zůstal trčet na posledním místě.

„Všichni jsme byli šťastní, když jsme to proti Opavě prolomili. Proto jsem čekal, že do zápasu s Brnem půjdeme aktivněji a sebevědoměji. Snad nás první nezdar nezlomí. Naopak doufám, že nám porážka pomůže, vrátí nás na zem a do starých kolejí. Vždyť zimní přípravu jsme měli dobrou,“ připomněl Papoušek vítězství v Tipsport lize.

Pohár za triumf dostal Varnsdorf před výkopem utkání s Brnem. „Taky to mohli předat jindy, moc nemusím takové slávy před zápasem,“ ušklíbl se trenér.

V Kotlině spolupracoval se třemi trenéry, kromě Kopeckého ještě s Pavlem Drskem a Miroslavem Holeňákem. „Nejbližší mi stylem jsou Drsy a Míra, protože hráli na čtyři obránce, aktivně dopředu i dozadu. Právě rozestavení se čtyřčlennou defenzivní řadou je oproti podzimu největší změnou.“

Mezi ty další patří zeštíhlení cizinecké legie v šatně a s tím související utužení týmového ducha. „Pan Gabriel chtěl už na konci podzimu seznam, koho chceme a koho ne. I hráčům jsme říkali, kdo tady nechce být, ať nezůstává. Ale kluci zůstali. Kádr by mohl být širší, první zápas s Opavou ovšem ukázal, že mají kvalitu,“ vyzdvihl Papoušek. „Doufám, že pomohl také odchod cizinců. Když je jich moc, ideální to není, mají jinou mentalitu.“

Varnsdorf, 9. 3. 2025, 2. fotbalová liga FK Varnsdorf - Zbrojovka Brno. William Mackleyther z Brna brání pronikajícího Milana Lexu.

Představit si Varnsdorf bez druhé ligy, v níž působí nepřetržitě od roku 2010, Papoušek ani nechce. „Radši na to nemyslím. Cesta k záchraně bude složitá, ale porveme se v každém zápase,“ slíbil.

Slovan ztrácí už pět bodů, situace je kritická. „Ať chcete, nebo ne, na hráče tlak je. Vytvářejí si ho i sami na sebe, spadnout nechtějí. Musíme na ně s Radkem Porcalem mluvit, vyčistit jim hlavy. Každý je jiný, někdo si to vezme, někdo ne. Někteří už boj o záchranu zažili, noví kluci to neznají. Musíme to odmakat. “ Každý zápas je teď pro Varnsdorf zápasem naděje. Další už v neděli doma se Spartou B.